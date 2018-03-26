На днях журналисты издания IGN взяли интервью у Марка Хэмилла, в котором обсуждали роль Люка Скайуокера в саге и различный подход к персонажу Джей Джей Абрамса и Райана Джонсона.

В какой-то момент Хэмилл взял и признался, что ждало Люка Скайоукера в истории Джорджа Лукаса:

Я был счастлив узнать, что Джордж Лукас не планировал убить Люка до самого конца 9 эпизода — лишь после того, как тот закончил тренировать Лею. Это ещё одна сюжетная нить, которой не нашлось места в «Последних джедаях».

Выходит, это первый раз, когда мы официально узнаём, что и Джордж Лукас планировал завершить сагу о Скайуокерах смертью Люка. В Расширенной вселенной мы видели, как Лея стала рыцарем-джедаем, и похоже, что отчасти этот сюжет Лукас хотел ввернуть в новую трилогию фильмов. Интересно, как бы фанаты отнеслись к тому, что сюжет фильма перекраивает сюжет книг?

Осторожно, спойлеры! Дальше будут спойлеры к «Последним джедаям»! Если вы всё ещё не посмотрели фильм, то лучше почитайте наш обзор на блокбастер Спилберга «Первому игроку приготовиться».

В «Последних джедаях» история пошла немного иначе: нам показали, что у Леи тоже есть способности к Силе, а Люк Скайуокер умер в самом конце фильма. На один эпизод раньше, чем это планировал сам Лукас.

Хэмилл также рассказал, что ещё до того, как Лукас написал «Возвращение джедая», у режиссёра были 12-страничные черновики на грядущие эпизоды 7-8-9. Позже создатель саги отказался сперва от ряда идей, а затем и от планов снять новую трилогию фильмов — а всё потому, что фанаты в пух и прах разнесли трилогию приквелов.

Мы уже ранее писали, что «Последние джедаи» основаны на многих идеях Лукаса. Известно, что перед тем, как продать компанию, Лукас написал черновики для трёх новых фильмов — просто чтобы поднять цену, но в итоге Disney отказались от сценария Лукаса. Вот что предлагал создатель саги:

По задумке Лукаса, сюжет нового фильма разворачивался вокруг постаревшего Люка Скайуокера спустя 30 лет после падения Империи. Джедай отправился в добровольное изгнание на край галактики, отыскав заброшенный храм джедаев на новой планете. В дальнейшем он нехотя начинал обучать девушку по имени Кира (в сценарии её переименовали в Рей). На иллюстрациях в книге можно увидеть Люка в позе медитации — он сидит и переосмысливает всю свою жизнь.

Звучит знакомо, не так ли?

Напомним, что IX эпизод «Звёздных войн» выйдет в декабре 2019 года. Его снимает Джей Джей Абрамс, который поставил «Пробуждение Силы».