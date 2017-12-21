Мы уже не узнаем, каким могло быть продолжение «Звёздных войн», если бы его снимал сам Джордж Лукас, создатель киносаги. В Disney отказались от его идей для новой трилогии, когда компания приобрела Lucasfilm и все сопутствующие права в 2012. Однако новая книга «Искусство „Последних джедаев“» (The Art of Star Wars: The Last Jedi) проливает свет на кое-какие детали. Оказывается, идеи Лукаса были использованы — только не в седьмом эпизоде, а в восьмом!
Перед тем, как продать компанию, Джордж Лукас сочинил сюжет новой трилогии «Звёздных войн». Режиссёр рассчитывал, что Disney доплатят за его сценарий, но компания отказалась. Но из книги мы узнаём, что 16 января 2013 года состоялась встреча продюсеров с Джорджем Лукасом на Ранчо Скайуокеров. Это случилось ещё до того, как Джей Джей Абрамс стал режиссёром «Пробуждения Силы». На встрече Лукас лично одобрил дизайн нового храма джедаев в форме купола за авторством Джеймса Клайна.
По задумке Лукаса, сюжет нового фильма разворачивался вокруг постаревшего Люка Скайуокера спустя 30 лет после падения Империи. Джедай отправился в добровольное изгнание на край галактики, отыскав заброшенный храм джедаев на новой планете. В дальнейшем он нехотя начинал обучать девушку по имени Кира (в сценарии её переименовали в Рей). На иллюстрациях в книге можно увидеть Люка в позе медитации — он сидит и переосмысливает всю свою жизнь.
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