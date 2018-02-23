Главной темой одного из недавних номеров журнала Entertainment Weekly стал выходящий в мае фильм Рона Ховарда «Хан Соло. Звездные войны: Истории». Мы внимательно изучили все материалы и отобрали для вас самое интересное.

«Хан Соло» — сочетание бадди-муви, вестерна и нуарного детектива с легкой примесью юмора

По словам президента Lucasfilm Кэтлин Кеннеди, «Хан Соло» — фильм о стрелках и ограблениях. Об этом можно было догадаться уже по первому трейлеру, в котором Хан сначала собирается с кем-то стреляться, а затем вместе с Чубаккой пытается пробраться на борт транспортного средства под названием «Конвейэкс», чтобы выкрасть неизвестно что.

А вот для режиссера Рона Ховарда «Соло» — это история о дружбе Хана и Чубакки. «Для меня их отношения всегда были любимой частью саги, — признается Ховард. — Только Хан понимает, что говорит Чуи, — и я в этом вижу огромный потенциал для комических сцен».

«Хан Соло» — это история о становлении Хана Соло (удивительно, правда?)

«В „Соло“ Хан еще не такой взрослый и не такой циничный, ему недостает опыта, но он уже с опаской поглядывает на окружающий мир. Ему только предстоит завоевать уважение окружающих, пусть даже окружают его отбросы общества», — рассказывает Кэтлин Кеннеди.

«Мне кажется, главное отличие моего Хана заключается в том, что в этом фильме он еще идеалист, — добавляет Олден Эренрайк. — У него есть мечты, которые на наших глазах начнут меняться под воздействием жестокой реальности».

Кто есть кто

«Соло» расскажет, как Хан встретил Чуи и Лэндо Калриссиана. Но помимо этого наш герой познакомится с таинственной Ки’рой, дроидом L3-37, а также профессиональными проходимцами Тобиасом Бэкеттом, Вэл и Драйденом Восом.

Ки’ра в исполнении Эмилии Кларк играет обязательную для нуара роковую женщину. Она выросла на улицах, сменила немало обличий, и ей всегда руководило стремление выжить. «Не позволяйте ее внешнему виду обмануть вас, — предостерегает фанатов Кларк. — За гламурным фасадом Ки’ры скрывается немало острых углов».

Дроид L3-37, можно сказать, сама себя сделала. Это именно она, и она собрала себя из самых разных запчастей. L3-37 уникальна и неповторима и постоянно себя совершенствует.

Вуди Харрельсон играет Тобиаса Бэкетта, известного жулика, который мечтает подтвердить свой авторитет и провернуть преступление века. Но подобная затея невозможна в одиночку, поэтому Бэкетт начинает подбирать команду. Тобиас подряжает на дело Хана и становится для юного кореллианина наставником.

«Бэкетт — могущественный преступник, но предпочитает действовать сам по себе, — рассказывает Рон Ховард, — Он больше, чем кто-либо, влияет на становление Хана Соло. После знакомства с ним кореллианин понимает, что в такие темные времена ему нужен собственный моральный кодекс».

Британская актриса Тэнди Ньютон играет Вэл, старую знакомую и напарницу Бэкетта. Поначалу она не особо высокого мнения о Хане Соло, но со временем их отношения, если верить Джону Кэздану, принимают «интересный» оборот.

Успешного и влиятельного преступного барона Драйдена Воса изначально должен был играть Майкл К. Уильямс, но из-за смены режиссеров и продления съемочного процесса Рон Ховард был вынужден заменить актера на Пола Беттани.

Харрисон Форд давал советы

Кэтлин Кеннеди рассказала, что Харрисон Форд одобрил сценарий «Соло», лично встретился с Олденом Эренрайком и заявил, что это «славный пацан, очень славный пацан». По словам Кеннеди, Форд раскрыл своему преемнику много деталей о съемках самых первых «Звездных войн», поговорил с ним о том, каким Лукас задумывал характер Хана Соло и как образ кореллианского контрабандиста менялся с годами. Эренрайк не раз вспоминал советы Форда на съемочной площадке.

Сам актёр отказался говорить, о чем беседовал с Фордом. «Он дал мне такой совет: „Скажи им всем, что я сообщил тебе всё, что нужно знать, и запретил об этом болтать“, — шутит Олден. — Так что я последую его совету и ничего вам не скажу».

Сменив Миллера и Лорда в режиссерском кресле, Рон Ховард тоже встретился с Фордом. «Харрисон поведал мне, — вспоминает Ховард, — что, хотя Хан через многое прошел и многое пережил, он не всегда контролировал происходящее, пусть и отчаянно пытался показать обратное».

Билли Ди Уильямс тоже давал советы

Аналогично Эренрайку, Дональд Гловер не обошелся без беседы с оригинальным исполнителем роли Лэндо — Билли Ди Уильямсом. «Естественно, у меня была к нему куча вопросов, — делится впечатлениями Гловер. — А он просто сказал: „Будь очаровательным“. И я такой: „Окей, уже сделано!“. Потом Билли добавил: „Всем интересуйся“. У Лэндо весьма необычные вкусы, но я бы не сказал, что они эксцентричны, — скорее эклектичны. Так что я старался вписать это в роль при любой возможности».

Дональд признался, что в перерывах между дублями оставался в комнате Лэндо, валялся на его кровати, что-то читал или писал. По словам Гловера, основное различие между Ханом и Лэндо в том, что если Хан привык нарушать правила, то Ландо привык следовать им, но при этом обращать их себе на пользу.

Сам Джордж Лукас давал советы

Лукас вместе с женой Мелоди навестили Рона Ховарда на съемочной площадке «Хана Соло» в его первый рабочий день. Предполагалось, что Лукасы заглянут всего на несколько минут, но в итоге они задержались на пять часов.

«Джордж посоветовал мне доверять инстинктам, — делится впечатлениями Ховард. — Он по-прежнему считает, что „Звездные войны“ — это фильм для двенадцатилетних мальчиков. Но даже он готов признать, что сага давно превратилась в нечто большее и фанаты выросли вместе с фильмами. Он сказал, что я со всем справлюсь, и посоветовал наслаждаться происходящим».

Если верить Кэтлин Кеннеди, во время съемок одной из сцен Лукас внезапно повернулся к режиссеру и спросил: «А почему бы Хану не поступить вот так?» Ховарду так понравилось предложение старого друга, что он мигом передал пожелание Джорджа актерам и съемочной группе.

Чем вдохновлялись Кэзданы

Лоуренс и Джон Кэзданы составили список произведений, которыми вдохновлялись при работе над сценарием «Соло». Туда вошли роман «Остров сокровищ», гангстерские фильмы «Схватка» и «Гангстер № 1», «Непрощенный» Клинта Иствуда и «Перекресток Миллера» и «Большой Лебовски» братьев Коэнов.

Из «Острова сокровищ» Кэзданы почерпнули историю молодого человека, который встречает разных сомнительных личностей и у каждого чему-то учится. Прописывая динамику отношений между Ханом и Тобиасом Бэкеттом, сценаристы отталкивались от отношений между Сильвером и Джимом — а также персонажами Роберта де Ниро и Вэла Килмера в «Схватке» Майкла Манна и Клинта Иствуда и Джеймса Вулветта в «Непрощенном». Кэзданы хотели взять смышленого, но еще очень наивного парнишку с улицы и показать, как он превратился в того персонажа, с которым зрители впервые познакомились в кантине в Мос-Эйсли, — этакого героя Хамфри Богарта, заинтересованного только в своей выгоде.

«Мы с Ларри — большие поклонники братьев Коэнов, — рассказывает Джон Кэздан. — Обсуждая отношения Хана с Чуи, мы часто обращались к взаимоотношениям Чувака и Уолтера Собчака. Мы хотели создать фильм, в котором герой попадает в преступный мир, где есть свои законы и сложные взаимоотношения, и ему приходится как-то выкручиваться из существующих конфликтов. Вот такое настроение и будет у «Хана Соло». Вас ждет много странного и неожиданного, герои будут ввязываться во что не следует и намеренно вляпываться в неприятности. В этом плане «Соло» будет куда более эксцентричным фильмом, чем вы привыкли ожидать от «Звездных войн».

«Гангстер № 1» Пола Макгигана послужил источником вдохновения для создания Драйдена Воса, стильного, обаятельного и чертовски опасного персонажа. По стечению обстоятельств роль Воса в итоге досталась Полу Беттани, сыгравшему главную роль и в «Гангстере».

Что ты сделал с моим кораблем?

«Тысячелетний сокол» времен «Хана Соло» существенно отличается от привычного нам. Ничего удивительного: «Сокол» всегда отражал взгляды и мысли своих владельцев, и если для Лэндо было важно показать себя во всей красе, то Хан нуждался в неприметном и эффективном средстве передвижения. Глядя на то, каким блестящим и чистым выглядит «Сокол» при Лэндо, стоит ли удивляться, с каким возмущением Калриссиан встретил старого друга в пятом эпизоде?

«По галактике безопаснее передвигаться на неприметной куче хлама, — рассказывает Эренрайк. — Тебя всегда недооценивают, а тебе только это и надо, особенно если ты задумал нечто незаконное».

Каздан работал над сценарием фильма о Соло еще до продажи «Диснею»

Лоуренс Кэздан рассказал, что приступил к работе над сценарием фильма о Хане Соло еще до того, как Lucasfilm продали компании Disney. Затем новые владельцы франшизы анонсировали новую трилогию, Джей Джей Абрамс пригласил Кэздана поработать над «Пробуждением Силы», и «Соло» пришлось отложить.

«После завершения работы над седьмым эпизодом я чувствовал себя опустошенным, — признался Кэздан. — Поэтому, когда в Lucasfilm настояли, чтобы я вернулся к „Соло“, я предложил им нанять моего сына Джона. У него большой опыт, куча отличных идей, и он огромный фанат „Звездных войн“. Почему бы ему не поработать со мной? Мне бы это изрядно помогло».

Мимбан в каноне с 1978 года

Часть событий «Соло» будет происходить на Мимбане, туманном болотном мире. Впервые Мимбан появился на страницах романа Алана Дина Фостера «Осколок кристалла власти» еще в 1978 году. И хотя сама книга ныне относится к «Легендам», Мимбан вернулся в официальный канон в одной из серий «Войн клонов». Тогда создатели мультсериала лишь мельком упомянули планету, а теперь мы впервые увидим ее воочию.

«Хана Соло» будет сопровождать ворох литературы

Несколько дней назад Disney анонсировала линейку сопроводительной литературы к «Хану Соло». Сюда вошли несколько романов, серия комиксов, артбук, визуальный справочник, парочка альбомов для наклеек и целая куча детских книжек. Но при этом в списке подозрительным образом нет новеллизации.

17 апреля в продажу поступит роман Даниэла Хосе Олдера «Последний выстрел». Действие книги развернется в три разных временных промежутка, объединенных сквозной сюжетной линией. Сюжет книги строится вокруг поисков загадочного передатчика, который сначала ищут Лэндо и L3-37, затем Соло и Чубакка. А в третьей части, уже после победы над Империей и рождения Бена, Хан и Лэндо объединяют усилия, чтобы поставить в этом деле точку.

25 мая на прилавках магазинов появится рассчитанный на молодежь роман Рэй Карсон «Самые разыскиваемые», который расскажет о юности Хана и Ки’ры. А четыре дня спустя стартует серия комиксов «Лэндо: Всё или ничего», события которой развернутся прямо перед началом фильма. Сюжет пишет известный сценарист Родни Барнс, а за рисунок отвечает Паоло Вианелли.