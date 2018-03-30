Издательство Marvel раскрыло секрет, который последние несколько дней интриговал читателей в официальном аккаунте в Twitter. Оказалось, что это был анонс новой серии комиксов про Фантастическую четвёрку — команда вновь воссоединяется, чтобы вступить в противостояние со злодеями.

Marvel анонсировали новую серию про Фантастическую четвёрку 1

Команда распалась после событий ивента «Секретные войны». После того как Рид Ричардс увидел смерть своей семьи, он восстановил Землю-616 и решил уйти из команды. Однако уже в комиксе Marvel Legacy мы увидели первые намёки на воссоединение команды. Так и случилось — первый выпуск новой серии стартует в августе.

Работать над ней будут сценарист Дэн Слотт, известный по комиксам «Удивительный Человек-паук» (The Amazing Spider-Man), и художница Сара Пичелли, рисовавшая выпуски о Майлзе Моралесе — Человеке-пауке из вселенной Ultimate.

 

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Кот-редактор
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