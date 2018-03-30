Издательство Marvel раскрыло секрет, который последние несколько дней интриговал читателей в официальном аккаунте в Twitter. Оказалось, что это был анонс новой серии комиксов про Фантастическую четвёрку — команда вновь воссоединяется, чтобы вступить в противостояние со злодеями.
A special announcement from Marvel Editor-in-Chief, @CBCebulski. #MarvelComics pic.twitter.com/8fab2xo5ji
— Marvel Entertainment (@Marvel) March 29, 2018
Команда распалась после событий ивента «Секретные войны». После того как Рид Ричардс увидел смерть своей семьи, он восстановил Землю-616 и решил уйти из команды. Однако уже в комиксе Marvel Legacy мы увидели первые намёки на воссоединение команды. Так и случилось — первый выпуск новой серии стартует в августе.
Работать над ней будут сценарист Дэн Слотт, известный по комиксам «Удивительный Человек-паук» (The Amazing Spider-Man), и художница Сара Пичелли, рисовавшая выпуски о Майлзе Моралесе — Человеке-пауке из вселенной Ultimate.
Читайте также
Фантастическая история фантастической четвёрки
История этой команды полна взлётов и падений. Вернёмся на пятьдесят лет в прошлое и вспомним, чем так примечательны эти герои.
Comic Con 2017: Доктор Дум, «Тетрадь смерти», «Тихоокеанский рубеж 2» и другие анонсы
Подробности о «Шазаме», продолжения «Лечебницы Аркхэм» и «Лиги выдающихся джентльменов» и куча новых трейлеров.
Комментарии (Правила дискуссии)