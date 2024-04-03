«Матрица 5» в работе. Им занимается режиссер «Ничего хорошего в отеле “Эль Рояль”»

По данным издания Deadline, Warner Bros. запустила в производство новую часть «Матрицы».
Режиссером и сценаристом картины выступит Дрю Годдард, который приложил руку к «Ничего хорошего в отеле “Эль Рояль”», «Хижине в лесу», «Сорвиголове» и «Марсианину».
Лана Вачовски будет исполнительным продюсером. Вернутся ли Киану Ривз, Кэрри Энн-Мосс и другие к своим ролям, непонятно.
В Warner Bros. отметили, что Дрю пришел в компанию с идеей, которая позволит невероятным способом развить мир «Матрицы» и предложит уникальную точку зрения на франшизу.
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