Мегалодон, динозавры и кракен: дебютный трейлер «Мег 2» с Джейсоном Стэйтемом

Warner Bros. показал дебютный трейлер «Мег 2» — фантастического боевика, в котором Джейсону Стэйтему придется противостоять трём мегалодонам. В первой части Стэйтем сыграл спасателя-ныряльщика, который спас океанографов от смертоносного мегалодона. Посмотрим, удастся ли ему расправиться с целыми тремя древними акулами (и не только).

Режиссером выступает Бен Уитли, снявший «Перестрелку» и «Высотку».

«Мег 2» выйдет в мировой прокат 4 августа.