Мегалодон, динозавры и кракен: дебютный трейлер «Мег 2» с Джейсоном Стэйтемом

Warner Bros. показал дебютный трейлер «Мег 2» — фантастического боевика, в котором Джейсону Стэйтему придется противостоять трём мегалодонам. В первой части Стэйтем сыграл спасателя-ныряльщика, который спас океанографов от смертоносного мегалодона. Посмотрим, удастся ли ему расправиться с целыми тремя древними акулами (и не только).
Режиссером выступает Бен Уитли, снявший «Перестрелку» и «Высотку».
«Мег 2» выйдет в мировой прокат 4 августа.
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Редактор
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Александр Ремизов
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