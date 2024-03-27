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Minecraft от мира Warcraft, StarCraft в духе Battlefield и не только — какие игры отменила Blizzard
Дмитрий Кинский
1 октября 12:23
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Корреспондент Bloomberg Джейсон Шрайер поделился списком отмененных проектов, над которыми в прошлом работала Blizzard.
Так, студия занималась игрой по «Звездным войнам», которая в конечном итоге превратилась в StarCraft.
А Крис Метцен хотел сделать игру про космических вампиров Bloodlines, но у него не вышло заинтересовать команду.
До World of Warcraft, которая произвела настоящий фурор среди MMORPG, компания разрабатывала постапокалиптическую пошаговую игру Nomad.
После удачного выхода Diablo 2 в Blizzard решили сделать игру в духе Diablo, только в научно-фантастическом сеттинге — Starblo.
Diablo IV изначально была с видом от третьего лица, боевой системой в духе Batman: Arkham и элементами «рогалика». Проект носил рабочее название Hades.
Также на фоне успеха Minecraft в компании пробовали сделать свой аналог во вселенной Warcraft — Avalon. Он был в производстве с 2013 по 2015 год.
И еще несколько любопытных проектов:
  • Andromeda — игра во вселенной Warcraft, которая напоминала God of War;
  • Игра во вселенной Warcraft с геймплеем первой части Helldivers;
  • Orbit — мобильная игра по Warcraft, напоминающая Pokemon Go;
  • Игра во вселенной Starcraft в духе Battlefield;
  • 4Х-стратегия по Starcraft;
Напомним, 8 октября Джейсон Шрайер выпустит свою книгу про легендарную студию Blizzard под названием Play Nice.

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Дмитрий Кинский

Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.

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