Дорогие друзья, мы рады представить вам второй выпуск нашего еженедельного ток-шоу «Мир фантастики. Live». В прямом эфире наши авторы и редакторы обсуждают новости недели и делятся мнениями о последних интересных новинках.
Во втором выпуске наш главный редактор Сергей Серебрянский, выпускающий редактор Екатерина Пташкина и постоянный автор Игорь Хованский (нет, не родственник другого Хованского!) обсуждают «Хоббита», последние работы студии Pixar, «Карателя» и многое другое.
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А вот как прошёл первый выпуск:
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