Дорогие друзья, мы рады представить вам второй выпуск нашего еженедельного ток-шоу «Мир фантастики. Live». В прямом эфире наши авторы и редакторы обсуждают новости недели и делятся мнениями о последних интересных новинках.

Во втором выпуске наш главный редактор Сергей Серебрянский, выпускающий редактор Екатерина Пташкина и постоянный автор Игорь Хованский (нет, не родственник другого Хованского!) обсуждают «Хоббита», последние работы студии Pixar, «Карателя» и многое другое.

Мы запускаем стримы в нашей группе «Вконтакте», на YouTube-канале и даже на Twitch! Не забывайте подписываться и смотрите там, где удобно.

А вот как прошёл первый выпуск:

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Кот-редактор
Кот-редактор

Emperor of catkind.
I controls the spice, I controls the Universe.


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