Друзья, а мы продолжаем нашу акцию по раздаче архивных выпусков «Мира фантастики» в электронном виде. Мы уже публиковали номера за 2003-й и 2004-й, а теперь пришло время 2005-го:

Сегодня — 2005 год. «Звёздные войны» будто бы завершаются (ха-ха!), на экранах «Нарния», «Ходячий замок» и «Труп невесты», Макс Фрай возрождает «Хроники Ехо», игроки крушат богов и титанов в Shadow of the Colossus и God of War. А «Мир фантастики» общается с Сапковским и Вальехо, рассказывает о «Саге о копье» и о ниндзя и пытается писать о гаджетах (зря!). Были же времена!

Скачать их можно в разделе «Все номера» на вкладке соответствующего года. На страницах самих номеров выпуски можно полистать в специальной «читалке». Мы планируем опубликовать выпуски до 2015 года включительно; большинство из них недоступны в продаже и сохранились в единственном экземпляре.

И не забывайте, что на сайте Hobby Games уже можно заказать на свежий, апрельский, номер «Мира фантастики» (№197), посвящённый фантастическому юмору. Из-за карантина изменились условия доставки — ознакомьтесь на сайте.