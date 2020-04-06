Мы уже три недели ведём важную и популярную заметку про сайты, сервисы, курсы и предложения, которые открылись на фоне карантина. Теперь пришло время и самим сделать подобный шаг — «Мир фантастики» начинает раскрывать архив старых номеров журнала! Теперь, сидя дома на карантине, самоизоляции или удалёнке, в свободное время вы можете почитать старые материалы и поностальгировать по тем временам, когда все ждали премьеры «Возвращения короля», «Ночного дозора» или очередной книги Роберта Сальваторе о Тёмном эльфе.

Архивные номера будут публиковаться постепенно — по году в неделю. В разделе «Все номера» на сайте уже можно скачать выпуски за 2003-й и 2004-й. На страницах самих номеров выпуски можно полистать в специальной «читалке». МирФ планирует опубликовать номера до 2015 года включительно; большинство из них недоступны в продаже и сохранились в единственном экземпляре.

Сейчас на сайте Hobby Games открыт предзаказ на свежий, апрельский, номер «Мира фантастики» (№197), посвящённый фантастическому юмору.

Приятного чтения!