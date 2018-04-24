Издательство «Мир Хобби» приглашает поклонников настольных игр со всей России отметить Международный день настолок! 30 марта 2013 года актёры Уилл Уитон и Фелиция Дэй обратились к любителям настолок во всём мире и предложили раз в год отмечать Tabletop Day — День настольных игр. Идея прижилась во многих странах, и в этом году «Мир Хобби» планируют развернуть игротеки по всей России.
29 и 30 апреля издательство организует мероприятия в более чем 30 городах России. На игротеки привезут как современные новинки вроде «Нью-Анджелеса», «Игра престолов: Десница короля» или «Во славу Одина», так и популярные в народе «Манчкин», «Каркассон», «Замес» и многие-многие другие. Понравившуюся игру можно будет приобрести на месте со скидкой!
Полный список городов, участвующих в акции, можно посмотреть по этой ссылке. Учитывайте, что набор настолок на разных игротеках может отличаться.
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