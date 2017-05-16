Как вы уже могли заметить, в меню сайта появился новый раздел «Спец». В него мы планируем включать ссылки на все наши спецпроекты, то есть разного рода нестандартные публикации и циклы материалов — от ежегодного списка лучшей фантастики года до тематических жанровых подборок. Список всех спецпроектов сайта вы можете посмотреть на специальной странице.

В данный момент опубликовано 3 спеца:

Уже завтра в 13:00 (МСК) к ним добавится ещё один очень интересный спецпроект. Следите за обновлениями!