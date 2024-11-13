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«Миротворец», The Last of Us, «Гарри Поттер» и Джон Сноу — глава HBO рассказал о планах на будущие проекты
Андрей Квасков
13 ноября 13:27
307
2 минуты на чтение
Глава HBO Кейси Блойс в новом интервью поделился планами на будущие релизы компании.

Второй сезон The Last of Us стартует весной 2025 года. В нем будет всего восемь эпизодов, которые лишь частично охватят сюжет второй игры.

Новые серии «Миротворца» с Джоном Синой в главной роли в августе 2025-го — через месяц после премьеры «Супермена». Это будет третий проект в перезапущенной киновселенной DC.

Блойс также подтвердил информацию о разработке полнометражного фильма по «Игре престолов». Сейчас производство находится на ранней стадии, а в создании участвует Джордж Мартин.

Говоря про отмененный спин-офф о Джоне Сноу, Блойс не исключил, что HBO может попробовать снова взяться за проект. Однако сейчас количество сторонних шоу по «Престолам» и так достигло предела, поэтому никому пока больше не дают одобрения на производство.

Что касается сериала про Гарри Поттера, его премьеру Блойс ожидает в 2027 году, хотя это не финальная дата. Джоан Роулинг «значительно вовлечена» в производство и принимает участие в подборе сценариста и режиссера.

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Андрей Квасков
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