«Могучие рейнджеры» провалились в прокате, но могут получить сиквел

«Могучие рейнджеры» провалились в прокате, но могут получить сиквел

Фильм «Могучие рейнджеры» провалился в прокате — при бюджете 100 миллионов долларов они заработали лишь 140 во всём мире.

Режиссёр Дин Израэлайт считает, что виной всему возрастной рейтинг. В западных странах картина получила рейтинг PG-13 (детям до 13 лет просмотр не желателен), а в России вообще получила 18+ из-за персонажа с нетрадиционной сексуальной ориентацией.

Однако постановщик не унывает. Изданию ScreenRant он дал понять, что фильм может получить продолжение — ведь изначально студия планировала запустить целую кинофраншизу.

Я на это надеюсь. Очевидно, что снимать его буду не я, но я знаю, что студия [Lionsgate] и Saban Entertainment прямо сейчас обсуждают это и пытаются двигаться вперед. Режиссёр Дин Израэлайт

Нам фильм не понравился «Могучие рейнджеры»: поддельные ёлочные игрушки Неубедительная подростковая драма, в которой роботам отводится преступно мало места.

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