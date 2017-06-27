Фильм «Могучие рейнджеры» провалился в прокате — при бюджете 100 миллионов долларов они заработали лишь 140 во всём мире.
Режиссёр Дин Израэлайт считает, что виной всему возрастной рейтинг. В западных странах картина получила рейтинг PG-13 (детям до 13 лет просмотр не желателен), а в России вообще получила 18+ из-за персонажа с нетрадиционной сексуальной ориентацией.
Однако постановщик не унывает. Изданию ScreenRant он дал понять, что фильм может получить продолжение — ведь изначально студия планировала запустить целую кинофраншизу.
Я на это надеюсь. Очевидно, что снимать его буду не я, но я знаю, что студия [Lionsgate] и Saban Entertainment прямо сейчас обсуждают это и пытаются двигаться вперед.
Режиссёр Дин Израэлайт
Нам фильм не понравился
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