«Моя геройская академия» закончится на восьмом сезоне

Спустя почти неделю после завершения седьмого сезона «Моей геройской академии» (или Boku no Hero Academia в оригинале) авторы продлили сериал на восьмой, который станет для него заключительным.

В честь это появился первый постер финала, на котором можно увидеть главного героя и антагониста.

Премьера восьмого сезона аниме состоится в 2025 году — пока без точной даты и каких-либо подробностей.

Напомним, в центре сюжета подросток Идзуки Мидория, который получил в наследство сверхсилу от величайшего супергероя Всемогущего.

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