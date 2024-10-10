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«Моя геройская академия» закончится на восьмом сезоне
Дмитрий Кинский
10 октября 17:23
59
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Спустя почти неделю после завершения седьмого сезона «Моей геройской академии» (или Boku no Hero Academia в оригинале) авторы продлили сериал на восьмой, который станет для него заключительным.
В честь это появился первый постер финала, на котором можно увидеть главного героя и антагониста.
Премьера восьмого сезона аниме состоится в 2025 году — пока без точной даты и каких-либо подробностей.
Напомним, в центре сюжета подросток Идзуки Мидория, который получил в наследство сверхсилу от величайшего супергероя Всемогущего.

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Дмитрий Кинский

Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.

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