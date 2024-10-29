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«Муха» Дэвида Кроненберга получит спин-офф
Дмитрий Кинский
5 ноября 14:55
22
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По данным издания Deadline, кинокомпания 20th Century Studios запустила в производство новый фильм по боди-хоррору «Муха» Дэвида Кроненберга.
Источники журналистов уточняют, что это будет не пресловутый ремейк, а новая история в той же вселенной.
За постановку отвечает Никиату Джусу, известная по триллеру «Няня». Она же написала сценарий для грядущей картины. Подробности сюжета не раскрываются.
Что интересно, ранее Кроненберг сам хотел заняться переосмыслением фильма, но в итоге отказался от этой задумки.
Даты выхода спин-офф «Мухи» пока нет.

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Дмитрий Кинский

Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.

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