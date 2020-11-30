Мультфильм «Огонёк-Огниво» выйдет в кино 4 февраля 2021-го

Создатели отечественного мультфильма «Огонёк-Огниво» от студии «Верх» поделились новой датой выхода в прокат — 4 февраля 2021-го. Ранее картину собирались выпустить ещё в октябре.

«Огонёк» позиционируется как музыкальный мультфильм, который почти полностью выполнен в стиле 2D-анимации с редкими вкраплениями 3D. Авторы говорят, что придерживаются традиции классической советской школы и диснеевской рисованной анимации.

В основе сюжета лежит знаменитая сказка Андерсена. Вот как звучит синопсис:

История начинается с доброго, но бедного Гончара, который однажды находит Огниво — магический артефакт, делающий его владельца богатым, но взамен насылающий смертельное проклятье. Спасти Гончара может только самоотверженность главной героини — девушка по имени Огонёк. Она, не раздумывая, бросается на выручку друга, помогая ему понять, что любовь и честный труд важнее денег и власти.

А вот каким был трейлер в июне 2019-го:

«Огонёк» входил в наш топ ожидаемых мультфильмов 2020-го. Видимо, мы его перенесём в мультфильмы 2021-го.

Сказка от российской студии «Вверх». Бедный гончар нашел волшебное огниво и накликал на себя смертельное проклятие. Спасти его может только девушка по имени Огонёк. В мультфильме будет много песен, магии, стимпанк-механизмов, роботизированные собаки и до ужаса симпатичные второстепенные персонажи. Например, приспешник злой ведьмы, изобретатель УПС. Студия давно подогревает зрительский интерес эскизами, постерами, фрагментами и песнями из мультфильма, — и реакция на них очень положительная.

Представили кинокомпании также заявили, что после проката мультфильм будет доступен на онлайн-площадке IVI.