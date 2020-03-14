Мультфильмы, которые выйдут в 2020 году

«Лучше поздно, чем никогда», — решили мы в «Мире фантастики», выдав сами себе медальку слоупока. Анимация всегда привносила в нашу жизнь что-то фантастическое, и мы просто не могли оставить читателей без подборки самых ожидаемых мультфильмов 2020 года. Тем более что пока вышел только один из них — приключение «Вперёд» от Disney и Pixar (почитайте наш обзор!). Теперь остаётся надеяться, что половину премьер не перенесут из-за карантина! А если и перенесут — будет что посмотреть дома. Мы включили в список пару мультфильмов, которые не выйдут в российских кинотеатрах, но за которыми всё равно стоит следить (среди них — долгожданная работа Томма Мура!).

В кинотеатрах

Душа

Премьера в кино: 18 июня

Второй за год мультфильм Pixar (после «Вперёд»), и, вы не поверите, снова не сиквел! «Душа», снятая Питом Доктером («Корпорация монстров», «Вверх»), рассказывает о школьном учителе Джо Гарднере, который мечтал стать джазовым музыкантом. Но вот беда — однажды Джо случайно вышел из тела и попал в мир, где души готовят к новым жизням.

Судя по всему, нас ожидает весёлый и духоподъёмный мультфильм о том, как не увязнуть в рутине и увидеть прекрасное в мелочах жизни, этакая «Головоломка», только не про подростковый бунт, а про кризис среднего возраста. Ну и конечно, про музыку, тем более что с ней тут всё хорошо: саундтрек написали Трент Резнор и Аттикус Росс, участники Nine Inch Nails и обладатели «Оскара» за «Социальную сеть».

Райя и последний дракон

Премьера в кино: 26 ноября

Фэнтези в восточном стиле, действие которого разворачивается в древней, окутанной туманом и тайнами стране Кумандра. По легенде, эту цивилизацию основали могучие драконы, но теперь они практически исчезли с лица земли. Юная воительница Райя, в конической шляпе и с мечом наперевес, отправляется на поиски последнего из великих зверей. И находит Сису — водяную драконицу, живущую в обличии человека. Чем обернётся эта встреча для них обеих?

В 2020 году в Disney определенно настроились на поиск новых историй и авторов. «Райя» вдохновлена азиатским фольклором и создана преимущественно выходцами из этой культуры. За сценарий отвечает Адель Лим, автор хитовой комедии «Безумно богатые азиаты», а Сису озвучила Аквафина — харизматичная рэп-звезда китайско-корейского происхождения. Первые зрители с закрытой презентации на конвенте D23 отмечают отличный баланс мистики и юмора, яркий дизайн персонажей и почти фотореалистичную анимацию природы.

На связи

Премьера в кино: 17 сентября

Очередной проект Sony Pictures Animation и продюсерского дуэта Лорд/Миллер («Лего. Фильм»). Семейство Митчеллов отправляется в путешествие через всю страну, чтобы вместе проводить старшую дочь в колледж. Конфликт поколений — отец не одобряет того, что дети всё время проводят с гаджетами, — неожиданно вырастает до масштабов настоящей войны. Все машины, от роботов до умных туалетов, в одночасье решают восстать против своих хозяев…

Удастся ли авторам найти баланс между семейной комедией и робопокалипсисом? Покажет время, но состав творческой команды вызывает оптимизм: помимо Лорда и Миллера над фильмом работают ветераны сериалов «Гравити Фолз» и «Разочарование». К тому же студия не боится визуальных экспериментов. В мультфильм включили 2D и 3D-элементы, чтобы обыграть разницу между миром высоких технологий и живыми эмоциями персонажей.

Огонёк-огниво

Премьера в кино: 8 октября

Сказка от российской студии «Вверх». Бедный гончар нашел волшебное огниво и накликал на себя смертельное проклятие. Спасти его может только девушка по имени Огонёк. В мультфильме будет много песен, магии, стимпанк-механизмов, роботизированные собаки и до ужаса симпатичные второстепенные персонажи. Например, приспешник злой ведьмы, изобретатель УПС. Студия давно подогревает зрительский интерес эскизами, постерами, фрагментами и песнями из мультфильма, — и реакция на них очень положительная.

Трейлер выглядит на удивление достойно и бойко. Похоже, мультфильм сделан в лучших традициях западных рисованных полнометражек; местами он напоминает «Анастасию» и «Бартока Великолепного». Так что из «Огонька» вполне может получиться альтернатива приунывшим в последнее время богатырям студии «Мельница».

Скуби-ду

Премьера в кино: 14 мая

Трусливый пёс Скуби и его друзья-детективы возвращаются на большие экраны! Однако это не очередное продолжение франшизы, недавно разменявшей полвека, а тотальный перезапуск. С новыми актёрами (из оригинального состава вернётся только Фрэнк Уэлкер в роли Скуби) и новой историей, которая по задумке создателей даст старт полноценной киновселенной.

Поэтому сюжет мультфильма основан не только на приключениях самого Скуби, но и на других сериалах студии Hanna-Barbera. В ходе очередного расследования ребята из корпорации «Тайна» столкнутся с такими ТВ-легендами 1970-х, как чудо-пёс Динамит, Синий Сокол и Капитан Кейвмэн. А тем, кто не причисляет себя к поклонникам винтажной анимации, как минимум будет интересно узнать про истоки дружбы Скуби-ду и его непутёвого приятеля Шэгги.

Миньоны 2: Грювитация

За десять лет «Гадкий я» из скромной комедии про суперзлодея вымахал в самый кассовый мультпроект в истории. Теперь аниматоры студии Illumination, видимо, до конца времён обречены придумывать новые приключения для обаятельного негодяя Грю и его дурашливых жёлтых приспешников. А зрители и не против!

«Грювитация» — одновременно сиквел «Миньонов» и приквел оригинального мультфильма. На заре карьеры юный герой пытается вступить в команду лучших криминальных умов мира, но его планы постоянно идут наперекосяк. Рецепт франшизы отлажен, как часы: яркие краски, безумный экшен, веселая тарабарщина миньонов и россыпь звёздных актёров на озвучке. На этот раз компанию Стиву Кареллу (которого в дубляже заменил Сергей Бурунов) составили Жан-Клод Ван Дамм, Дольф Лундгрен, Дэнни Трехо, рэп-легенда RZA и сама Зена — Люси Лоулесс.

На видео и в других странах

Волки-перевёртыши

Премьера: ориентировочно в декабре на Apple TV+

Режиссер Томм Мур знаком вам по двум мультфильмам, которые можно назвать гениальными, — «Тайна Келлс» и «Песнь моря». Судя по его прошлым работам, нас ждет очередная пронзительная, невообразимо красивая, местами по-детски наивная, а местами — по-взрослому пробирающая до костей сказка. На первый взгляд обманчиво простая, но на деле проработанная до мелочей. В работах Мура важен каждый штрих, каждая интонация. Цепляясь за них, зритель погружается в атмосферу, которая зачаровывает и не отпускает обратно в привычный мир до самого финала.

Конфликт, заявленный в трейлере, с одной стороны, прост, с другой — обещает действительно интересную историю. Дочь охотника на волков, подружившись с дикой девочкой-из-леса, постепенно сама превращается в нечеловека… В оборотня. Как раз таких убивает ее отец. Тут и конфликт долга и семейных уз, и охота на ведьм, и погони, и попытки разобраться с собственной идентичностью и с тем, что значит быть человеком. А еще, конечно, охота на зверя. В которой до последнего не ясно, кто победит: охотник или волк, убийца или жертва, человек или природа.

Мы ждём новый шедевр Мура давно, но дата премьеры по-прежнему известна лишь примерно — конец 2020-го. Интересно, что мультфильм выйдет не в кинотеатрах, а эксклюзивно на стриминговом сервисе Apple TV+, который, к счастью, официально доступен в России.

Созданный в Бездне: Рассвет глубокой души

Премьера: в Японии — 27 января, в России — неизвестно

Полнометражное продолжение одного из лучших аниме-сериалов 2017 года, снятое Масаюки Кодзимой («Монстр», «Черная Пуля»). Юные путешественники Рико, Рег и их новая спутница Нанати продолжают спускаться в глубины Бездны. Он достигают пятого уровня — Океана Останков. Там, в городе Идофронте, их ожидает встреча с таинственным «Белым Свистком» Бондрюдом, обожающим проводить опыты над детьми.

Аниме о чудесах и ужасах, скрытых за любыми открытиями, вновь покажет нам потрясающие красоты Бездны и поистине жуткие ситуации, в которые попадают милые главные герои. Не забудем и чарующий саундтрек от Кевина Пенкина, успевший покорить сердца многих.

А когда «Киберслав»? «„Киберслав“ — это вам не шубу в трусы заправлять», — говорят создатели мультфильма на его официальном сайте, и, посмотрев трейлер, можно от души с ними согласиться. Видно, что с самоиронией и фантазией у авторов все в порядке. Нам обещают воистину безумное сочетание: фэнтезийное аниме в духе русских былин про богатырей-героев, города с неоновыми куполами, персонажей с кибернетически улучшенными телами и эпичные схватки с применением боевых скалящихся матрешек и лазера в форме креста. Все это нарисовано очень задорно, с необычным обыгрыванием привычных клише. Не удивимся, если для воспитания патриотизма этот мультик сделает раз в десять больше, чем фильмы, снятые со звериной серьезностью в назидание молодому поколению. Ведь обстрел упырей из плазмагана — это обалдеть как круто! Увы, после премьеры тизера в 2018 году о работе над мультфильмом слышно мало. Даты премьеры у него нет, и мы не знаем, выйдет он в 2020 году, 2021-м или вообще никогда.