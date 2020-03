Почему «Вперёд» — лучший фильм по Dungeons & Dragons

31 июля 2021 года должен выйти новый фильм Dungeons & Dragons от студии Paramount — фэнтезийное приключение про группу авантюристов, которым не сидится на месте. Если верить утечкам, нас ждёт эпический квест с множеством отсылок: от знакомых монстров и существ вроде дроу и драконов до могучих артефактов. И всё это — в популярной вселенной Забытых Королевств! Звучит неплохо, правда? Одна беда — лучший фильм по D&D только что вышел в прокат, и называется он «Вперёд».

Ещё с появления в сети первых отзывов иностранные журналисты в один голос говорили, что у Pixar и Disney получился удачный реверанс в сторону самой известной настольной ролевой игры. Посудите сами:

И это чистая правда. «Вперёд» — чертовски увлекательное приключение, в основе которого лежит типичный квест, мономиф Кэмпбелла. Для поклонников настольных ролевых игр тут и там раскидано множество пасхалок, из-за чего мультфильм напоминает фэнтезийную версию «Первому игроку приготовиться». Но вдобавок ко всему этому в новое творение Pixar вложена важная идея, которую в своё время не раскрыли ни фильмы по Dungeons & Dragons, ни экранизация Эрнеста Клайна.

Иметь хобби — это нормально. Даже если ты уже взрослый.

Эти три составляющих делают «Вперёд» самым выдающимся и актуальным фильмом про Dungeons & Dragons. Не экранизацией, а именно «фильмом про игру», с собственной историей.

Осторожно, спойлеры! Вперёд, навстречу спойлерам!

Типичное приключение

Основная сюжетная линия «Вперёд» — путешествие очень разных искателей приключений к важной цели. Они сперва не ладят между собой, но опасности и испытания помогают им сплотиться.

Создатели «Вперёд» собрали все элементы «пути героя». Призыв к странствиям — есть, уход от привычного мира — есть, возвращение — есть. И остальные детали на месте — взять хотя бы встречу с очаровательной и храброй мантикорой Кори, которая становится для героев мудрой наставницей. А каменный дракон в финале становится тем самым последним испытанием. Как и в мономифе, у него нет собственной цели, вся его роль сводится к тому, чтобы его одолели герои. Хоть сейчас вписывай пример в книгу.

Не Кэмпбеллом единым — в повествовании обыграны самые разнообразные фэнтези-тропы. Например, обязательный для подобных сюжетов магический ритуал даёт осечку и призывает в мир… половину отца! И делайте с этими ногами что хотите. Такой необычный спутник напоминает привычных по D&D фамильяров и прочих сказочных созданий, которые привлекают внимание и притягивают проблемы. Или взять старый посох: похожий макгаффин можно найти в любом фэнтези-приключении, и поначалу он кажется простой палочкой-выручалочкой на все случаи жизни, — но на самом деле помогает показать, как братья выросли к концу путешествия.

К слову, о братьях. В лучших традициях D&D приключение меняет героев — речь как о «прокачке» умений (Йену поддаются всё более могущественные заклинания, а Барли развивает социальные навыки и ум), так и о развитии взаимоотношений. Поначалу Йен даже немного стыдится того, что Барли его брат. Они сближаются, потом снова ссорятся, раскрывают неприятную правду и лишь в конце перерастают претензии друг к другу.

Гора отсылок

Приключение со структурой типичного квеста — это, конечно, хорошо, но как же отсылки? Пожалуй, в этом создатели «Вперёд» обскакали и «Очень странные дела», и «Теорию большого взрыва», и даже «Игру Бендера».

Барли — гик со стажем, он увлечён настольной игрой Quest of Yore, которая представляет собой что-то среднее между D&D (книги правил) и Magic: The Gathering (карточки персонажей и мест). В начале мультфильма нам несколько раз показывают игровой стол, всё как у нас: ширма ведущего, миниатюры, карта и руководства. Главное отличие — во вселенной «Вперёд» игра основана не на фантазии, а на событиях прошлого, когда трава была зеленее и дышала магией. По крайней мере, Барли в этом свято уверен. И потому, когда герои решают отыскать магический кристалл, он в первую очередь обращается к карточке со старой таверной. А когда Йен демонстрирует магические способности, то Барли начинает учить его… по книге правил Quest of Yore.

Здешние заклинания — сплошь классика D&D! Практически всё, что колдует Йен, можно найти в списках заклинаний класса «волшебник»: от фейерверка (Prestidigitation) и левитации объектов (Levitate) до увеличения/уменьшения существ (Enlarge/Reduce) и электрического заряда (Lightning Bolt). И да, заряд — чары высокого круга, доступны волшебнику с пятого уровня.

Таверну выбрали одной из локаций тоже не просто так. В партиях D&D эти заведения успели стать своего рода мемом: там всегда можно отдохнуть, перевести дух, поболтать с протирающим бокалы трактирщиком, взять квест и найти спутника. Более того, сюжетная завязка «итак, ваша группа встречается в таверне» за много лет стала таким избитым клише, что опытные ведущие и авторы изданных приключений советуют её избегать.

Но главный нердгазм поклонники D&D испытали в тот момент, когда братьев (и половинку их отца) едва не настиг в подземелье желатиновый куб (в русском дубляже — студенистый) — один из классических игровых монстров, который кочует из редакции в редакцию уже много лет. Между прочим, в последней версии у куба 84 пункта здоровья, а переваривает незадачливых приключенцев он со средней скоростью по 21 пункт здоровья за раунд. Для класса опасности 2 (это значит, что монстра рекомендуют ставить против группы из четырёх искателей приключений второго уровня) весьма недурные характеристики! Как и подобает настоящим героям, братья не стали биться с врагом, а просто удрали от него по смертельно опасному коридору. Ловушки в руинах — снова незабвенная классика!

Как говорил в интервью режиссёр Дэн Скэнлон, ни он сам, ни его соавтор почти не играли в D&D, — но в команде создателей ролевиков хватало. Скэнлон понимал, что именно дух игры поможет придать «Вперёд» индивидуальность. Он также рассказал, что во время работы над мультфильмом собрал команду поклонников фэнтези из Pixar, назвал её «Братство» в честь героев «Властелина колец» и дал задание: накидать в мультфильм столько отсылок, сколько влезет. Например, один из ресторанов, появляющихся в картине, известен тем, что в нём подают «второй завтрак», — это излюбленный приём пищи Пиппина из всё того же «Властелина колец».

В начале февраля, за месяц до выхода мультфильма, Disney выпустила сопроводительную 192-страничную книжку Onward: Quests of Yore — что-то вроде дневника главных героев, где описаны приключения и персонажи, которых они повидали. Но если для коллекции этого мало, стоит подождать выхода самой игры Quest of Yore — да-да, по словам режиссёра, компания и впрямь планирует выпустить эту фэнтезийную ролевую игру. Не очень понятно, что именно она будет собой представлять, но стоит дождаться анонсов.

Игра для всех

Ещё одна важная заслуга «Вперёд» — создатели мультфильма не отождествляют хобби исключительно с детским возрастом, а говорят, что игры и фантазии доступны и взрослым.

Вспомним «Очень странные дела». Там D&D помогает детям понять, какими способностями обладают монстры, атаковавшие их городок. Герои воспринимают их как знакомых противников из «Энциклопедии чудовищ»: Демогоргона (Demogorgon) и Свежевателя разума (Mind Flayer). Но после первого сезона игре почти не уделяется внимания — более того, братья Дафферы дистанцируют героев от D&D по мере их взросления. Они как бы говорят Уиллу: «Эй, парень, бросай эти игры, тебе надо повзрослеть! Смотри, твоим друзьям приключения с кубиками больше не нужны!»

Мы обозревали эту коробку Игра в игре: каким вышел стартовый набор D&D по Stranger Things Если и покупать, то только поклонникам сериала, знакомым с D&D, — ради двух миниатюр демогоргона.

Мультфильм Скэнлона полемизирует с этим посылом. Авторы начинают с той же точки, выставляя Барли неряшливым и инфантильным дурачком, который не отличает игру от реального мира. Вам наверняка было бы неловко из-за старшего брата, если бы на ваше шестнадцатилетие он приехал на фургоне с единорогом, выкрикивая: «Эй, благородный воин, колесница готова!»

Но в итоге именно увлечение Quest of Yore позволяет Барли помочь младшему брату. Он находит правильный путь к магическому кристаллу, играючи решает загадки и вдохновляет Йена на сотворение заклинаний. По ходу сюжета Барли меняется, становясь более взрослым и ответственным. При этом авторы не создают противопоставление «или быть взрослым, или увлекаться играми» — наоборот, показывают, что даже в серых буднях всегда есть место волшебству и подвигам.

Создатели «Вперёд» уверены, что «быть взрослым» не стоит на одной полке с «быть занудой», «работать в офисе с девяти до шести», «носить строгий костюм» и «ходить с серьёзной миной». Взрослый человек принимает решения, берёт на себя ответственность, помогает близким и становится для них примером. Но увлекаться он при этом может чем угодно. Почему, если ты ходишь на выставки, ты считаешься серьёзным человеком, а если играешь в D&D, то это ребячество?

Мультфильм дестигматизирует хобби в глазах аудитории. Играть — это нормально. Люди по всему миру ждут громких релизов видеоигр вроде Baldur’s Gate III и Cyberpunk 2077, так чем настольные ролевые игры хуже? И те, и другие позволяют отвлечься от проблем и погрузиться с головой в вымышленную вселенную.

Будем надеяться, что новый фильм по Dungeons & Dragons всё же выйдет в намеченный срок: много фэнтези на большом экране не бывает, тем более фэнтези по знаменитой настольной ролевой игре! Но, даже если мы получим развесёлую и увлекательную историю с красивыми эльфами, могучими драконами и древними артефактами, не факт, что она станет для поклонников НРИ таким же событием, каким стал мультфильм «Вперёд». Ведь творение Pixar не только обыграло ролевые клише, но и сделало важное заявление о D&D как таковой.