Бехолдеры. Злые глаза — символ D&D

Происхождение бехолдеров окутано пеленой тайны и окружено разнообразными домыслами. Большинство источников сходятся в выводах, что они появились на каком-то отдалённом плане бытия и из него постепенно расселились по мирам смертных. Сами же злобоглазы верят, что были созданы безумным божеством, которое именуют Великой Матерью.

Учитывая внешность и повадки бехолдеров, несложно поверить, что на свет они появились именно благодаря свихнувшейся богине. Они настолько враждебны ко всему живому, что их легко принять за примитивных монстров. Непросто поверить, что гигантский летающий шар, свирепо пялящийся на окружающий мир, обладает разумом, и тем не менее это так — хотя по человеческим меркам большинство бехолдеров сошли бы за опасных сумасшедших. Жадность, жестокость, властолюбие — самые распространённые качества этого народа. К счастью, злобоглазы крайне нетерпимы к любым отклонениям от нормы, за которую почитают исключительно себя, и потому сородичей ненавидят ещё больше, чем прочие расы.

В силу подобных особенностей характера бехолдеры в большинстве своём одиночки и селиться предпочитают в диких, не тронутых цивилизацией уголках света. Порой наиболее смышлёные злобоглазы обзаводятся «свитой» из примитивных монстров и даже других разумных существ, которых подчиняют своей воле.

А наиболее древние и могущественные из бехолдеров, известные как матери улья, способны порабощать даже своих более молодых и слабых собратьев и, стремясь упрочить своё могущество, изредка создают целые города. Древние шары живут гораздо дольше 100-120 лет, отведённых простым бехолдерам, и достигают огромных размеров и мощи.

Большинству злобоглазов и в голову не придёт искать себе место в сообществе «низших существ» — эльфов, людей, гномов, — но изредка и из этого правила встречаются исключения. К таковым принадлежит самый, пожалуй, известный бехолдер «Забытых королевств» — древний шар Ксантар, обосновавшийся в катакомбах под Глубоководьем и основавший воровскую гильдию своего имени. Естественно, сам Ксантар в форточки к жителям города не забирался и кошельки у ротозеев не срезал, а стал кем-то вроде местного крёстного отца. Впоследствии другой старый бехолдер убил Ксантара, занял его место и даже взял его имя.

Кроме непосредственно бехолдеров во всём их разнообразии, на просторах миров Dungeons & Dragons встречается немало их близких родичей. Из них наиболее распространены сравнительно неопасные гауты, которых легко узнать по небольшому размеру и наличию ровно шести дополнительных глаз-отростков.

Один из самых необычных видов — надсмотрщики — напоминают какое-то хищное растение со щупальцами, как у осьминога, да к тому же не летают, но разбросанные по гротескному телу магические глаза не позволяют усомниться в близком родстве этих существ и злобоглазов. Наблюдатели же, наоборот, внешне очень похожи на обычных бехолдеров, разве что маленьких глаз у них всего четыре, зато эти умеют мыслить логически, не склонны к бессмысленному насилию и умеют сотрудничать и даже дружить с другими существами.

Как сильные маги в мирах D&D после смерти могут превращаться в личей, так и умерший бехолдер, чей дух продолжает управлять мёртвым телом, может стать Тираном Смерти. Выглядит он как летающий череп бехолдера с пустой глазницей, в которой горит магический огонь.

Диаметр сферических тел большинства бехолдеров колеблется в интервале двух-трёх метров, хотя древние особи бывают и значительно крупнее. Несмотря на внушительные размеры, вес живых злобоглазов крайне мал, что позволяет им летать.

Крупный глаз, занимающий около трети морды бехолдера, служит сосредоточением его магической силы. Способности у них встречаются самые разные: от умения взглядом парализовать, напугать или подчинить себе волю жертвы до телекинеза, глушения магии противника и испускания смертоносных лучей.

Дополнительные маленькие глаза, которые «крепятся» к телу с помощью змеевидных отростков, не только позволяют злобоглазам обозревать местность вокруг себя на все 360 градусов, так что незаметно подобраться к ним практически невозможно, но и обладают собственными магическими силами. Обычно меньших глаз насчитывается десять штук.

Благодаря уникальному строению радужки и наличию целой дюжины глазных хрусталиков, бехолдер может «настраивать» зрение практически под любое освещение — к примеру, видеть в темноте.

В жизни бехолдеры полагаются преимущественно на необычайно острое зрение, что привело к ослаблению всех прочих органов чувств. Обоняние, осязание и вкус у них практически не развиты, а слышат они примерно как люди — благодаря специальным мембранам, разбросанным по всему телу.

У бехолдеров отсутствует сердце, а его функции выполняет лёгкое, пульсация которого гонит по жилам чудовища розовую «кровь». Питаются они всем, что попадётся на зуб, и способны, раз наевшись, длительное время обходиться без пищи.

Бехолдеры бесполы и размножаются лишь один раз в жизни с помощью странного органа, расположенного в районе «спины». Когда приходит срок «рожать», счастливый родитель отрыгивает через рот этот орган, из которого на свет появляется порядка десятка отпрысков. Обычно большая часть из них вскоре гибнет — о своих детишках бехолдеры не заботятся.

Мозг бехолдера состоит из двух почти независимых частей, рациональной и интуитивной, которые плохо ладят между собой. Противоречиями между ними объясняется агрессивность, паранойя и склонность к безумию, которыми славится эта раса. Научиться владеть собой, подавляя эти качества, удаётся очень немногим бехолдерам, у которых доминирует рациональная половина мозга. Череп бехолдеров, который одновременно выполняет и функции шкуры, может соперничать прочностью со сталью.

Бехолдеры самой природой гораздо лучше оснащены для того, чтобы поражать противников с дальней дистанции, но в случае чего смогут постоять за себя и в ближнем бою. Их мощные челюсти с острыми, как кинжалы, зубами представляют весьма грозное оружие.

Несмотря на анатомические особенности, злобоглазы не чужды волшебству, которым владеет в той или иной степени любой из тех, кто дожил до преклонных лет, а некоторые и вовсе посвящают себя магии. Уничтожив с помощью специального ритуала свой большой глаз, бехолдер взамен получает огромный колдовской потенциал.

Отсутствие рук, естественно, не позволяет бехолдерам самим что-то создавать или строить, однако это не означает, что они полагаются лишь на свои врождённые способности, не пользуясь магическими предметами. Например, специальные линзы позволяют им усиливать испускаемые глазами лучи, а порой бехолдеры не брезгуют и холодным оружием — пусть даже держать его приходится в зубах.

Как ни странно, бехолдер практически не изменился со времени своего первого появления — разве что новых подвидов становится больше с выходом каждой новой редакции игры. Впрочем, ныне ареал его обитания уже не ограничивается одной лишь мультивселенной Dungeons & Dragons. Похожих существ можно встретить и в Heroes of Might & Magic, и в King’s Bounty, и во многих других играх. В отличие от большинства причудливых существ, придуманных дизайнерами D&D, бехолдер переселился в иные вымышленные миры и вполне уютно себя в них чувствует.

