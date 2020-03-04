Мультфильм «Вперёд»: волшебное приключение с дефицитом магии

Когда-то в мире, населённом троллями, эльфами, русалками, гоблинами, циклопами и другими волшебными созданиями, была магия. Но овладеть колдовством могли немногие, а лень, как известно, — двигатель прогресса. Который в конце концов и победил. Кому нужна магия, если можно зажечь огонь в электрокамине, купить билет на самолёт или поехать в супермаркет на машине? Братья-эльфы Иэн и Барли Лайтфуты — обычные подростки. Иэн — серьёзный, застенчивый и трусоватый, а Барли — сорвиголова, увлечённый историей магии. Мальчики рано потеряли отца, младший Иэн не помнит его вовсе. И вот на свой день рождения он получает послание от покойного родителя — магический посох и специальное заклинание. С их помощью можно воскресить отца ровно на сутки…

Жанр: фантастическая мелодрама, мультфильм

Режиссёр: Дэн Скэнлон

Роли озвучивали: Том Холланд, Крис Пратт, Джулия Луис-Дрейфус, Октавия Спенсер

Премьера в России: 5 марта 2020

Возрастной рейтинг: 6+

Похоже на: «Зверополис» • «Университет монстров»

В последнее время Pixar явно не хватает оригинальных хитов. Не считая «Тайны Коко» и не особо успешного «Доброго динозавра», студия за минувшие годы выпустила несколько сиквелов — из которых лучшим оказалась «Истории игрушек 4». Но в этом году Pixar, похоже, меняет курс. Летом нас ждёт фильм «Душа» от команды, подарившей миру гениальную «Головоломку», а в первые дни весны на экраны выходит «Вперед» от режиссёра Дэна Скэнлона. От успеха обоих фильмов во многом зависит, вернётся ли Pixar к экономически «безопасным» сиквелам или продолжит исследовать новые идеи. Так каким же получился «Вперед»?

Ну, во-первых, трейлер нас обманул. Фильм не про магию.

Вернее, магия и её возвращение в мир играют в сюжете далеко не ведущую роль. Дэн Скэнлон признавался, что снял «Вперед» в первую очередь для себя: он сам в раннем детстве лишился отца.

Когда мне исполнится год, а моему брату — три, наш папа умер. Так что мы выросли, зная его лишь по фотографиям и рассказам нашей мамы. А когда мы уже подросли, один из родственников передал нам кассету с голосом отца. Там было всего два слова, «привет» и «пока», нам этого было достаточно. Нам всегда было интересно, каким он был, насколько мы на него похожи. И именно эти вопросы и легли в основу фильма.

«Вперед» вслед за «Холодным сердцем» и другими современными мультфильмами обращается к теме семейных уз. Так ли важна наследственность? Разве неполная семья — не семья? Если кто-то любит, учит и защищает тебя, то какая разница, какая между вами степень родства?

«Вперед» — это трогательный рассказ про отношения двух братьев с мамой, отчимом и друг с другом. А ещё это задорное роад-муви, один из лучших примеров этого жанра. Здесь есть всё: и динамичные погони, и забавные повороты сюжета, и по-хорошему будоражащие моменты. Несколько раз фильм заставляет напряжённо вжаться в кресло, переживая за героев, — хотя прекрасно понимаешь, что в мультфильме с детским рейтингом не будет шокирующих смертей.

Лучшей находкой «Вперед» стала деконструкция фэнтези-штампов. Мантикора-воительница, забывшая о днях былой славы и прозябающая в семейном ресторане, феи-байкеры, разучившиеся летать, помойные единороги — наконец-то что-то новенькое! Прошлись и по D&D, и по ролевикам-реконструкторам.

И в то же время именно таких гэгов в фильме непростительно мало. Создатели углубились в психологию и развитие отношений между персонажами, а антураж фэнтези-общества, потерявшего магию, как будто добавили на сдачу. Здесь яркий и оригинальный мир — но показан он гораздо скуднее, чем, например, в «Зверополисе». Высматривать всякие забавные мелочи приходится очень внимательно.

Финал мультфильма вызывает противоречивые чувства. С одной стороны, трудное путешествие Иэна и Барли трогательно завершается, герои делают правильные выводы и меняются в лучшую сторону. А с другой — не совсем понятно, почему личный квест героев влияет на всех обитателей мира. Пожалуй, волшебство в фильме стоит воспринимать в первую очередь как метафору «искры», вдохновения и радости жизни. Ведь именно они в конечном счёте помогают менять мир, а не фаерболы и заклинания.

Прекрасные дизайн и анимация, симпатичные герои, интересная история и душераздирающий катарсис, который заставит рыдать всех зрителей, так или иначе переживших потерю близкого человека. Но, чтобы войти в историю, фильму в буквальном смысле не хватило немного магии.