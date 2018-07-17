Знаменитый мультсериал «Ох уж эти детки!» (или Rugrats) вновь выйдет на телеканале Nickelodeon. В настоящее время планируется создать 26 эпизодов. Производство мультсериала уже началось, хотя журналистам не сообщили ни даты премьеры, ни информации об актёрском составе. Известно, впрочем, что в качестве исполнительных продюсеров выступят создатели оригинального проекта Арлин Класки, Габор Чупо и Пол Джермейн.

Помимо этого, компания Paramount выпустит полноценный фильм с нарисованными с помощью компьютерной графики персонажами, сценарий для которого напишет Дэвид Гудман («Золотые девочки», «Футурама», «Звёздный путь: Энтерпрайз»). Премьера фильма должна состояться 13 ноября 2020 года.

В обоих проектах вернутся персонажи из оригинального мультсериала: годовалый малыш Томми Пиклз, рыжий двухлетка Чаки Финстер, близнецы Фил и Лил ДеВилл и, конечно же, двоюродная сестра Томми — трёхлетняя Анжелика Пиклз, которая вечно спорит с неугомонными малышами. Впрочем, помимо них появятся и новые герои.

Любимые мультсериалы нашего детства Любимые мультсериалы нашего детства Большинство из нас — дети девяностых. Давайте вспомним, что мы любили смотреть по ТВ.