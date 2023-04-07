«Мы должны приготовиться к худшему» — вышел первый тизер «Асоки»

Disney в рамках Star Wars Celebration представила первый тизер-трейлер «Звездных войн: Асока» с Розарио Доусон в главной роли.
По сюжету Асока Тано отправляется на поиске Эзры, который пропал вместе с Трауном в конце «Повстанцев».
В сериале появятся Наташа Лю Бордиццо и Мэри Элизабет Уинстед в образах Сабин и Геры соответственно.
Премьера состоится в августе в Disney+ — точной даты пока нет.
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Редактор
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