«Мы все в дерьме» — новый трейлер «Поколения „Ви“»

Amazon Prime Video опубликовал новый трейлер спин-оффа «Пацанов» про супергеройский колледж — «Поколение „Ви“».
По сюжету главные герои должны раскрыть мрачные тайны учебного заведения, напрямую связанного с корпорацией Vought International.
Шоураннерами выступают Крэйг Розенберг и Эрик Крипке. Главные роли исполняют Лиззи Бродвей, Джаз Синклер, Шейн Пол Макги, Эйми Карреро, Рейна Хардести и Мэдди Филлипс.
Премьера состоится 29 сентября.
Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Редактор
Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.
-
Рекомендуем
Краудфандинг
-
Оставляя комментарии на сайте «Мира фантастики», я подтверждаю, что согласен с пользовательским соглашением Сайта.