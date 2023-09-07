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    Новости

    «Мы все в дерьме» — новый трейлер «Поколения „Ви“»

    7 сентября 2023
    Фото аватара
    07.09.2023
    668
    0 минут на чтение
    «Мы все в дерьме» — новый трейлер «Поколения „Ви“»

    Amazon Prime Video опубликовал новый трейлер спин-оффа «Пацанов» про супергеройский колледж — «Поколение „Ви“».

    По сюжету главные герои должны раскрыть мрачные тайны учебного заведения, напрямую связанного с корпорацией Vought International.

    Шоураннерами выступают Крэйг Розенберг и Эрик Крипке. Главные роли исполняют Лиззи Бродвей, Джаз Синклер, Шейн Пол Макги, Эйми Карреро, Рейна Хардести и Мэдди Филлипс.

    Премьера состоится 29 сентября.

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    Редактор
    Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.
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