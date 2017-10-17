13–14 октября в Санкт-Петербурге прошёл Беляевский литературный фестиваль «Белфест-2017». На два дня писатели, учёные, журналисты и литературные критики погрузились в исследования твёрдой научной фантастики и научно-популярных книг. Секретарём жюри выступил наш постоянный автор Антон Первушин. А литературный обозреватель Василий Владимирский стал гостем фестиваля и, как позже выяснилось, обладателем одной из премий.

В субботу, 13 октября, прошли Беляевские чтения. На них докладчики выступали с материалами по фантастической и научно-популярной литературе. В конце дня состоялся круглый стол, на котором пришли к весьма оптимистичным выводам: научпопом и твёрдой НФ интересуется всё больше людей. К марту 2018 года организаторы планируют выпустить сборник со статьями и тезисами из докладов.

А 14 октября прошла церемония награждения писателей и учёных, которые уже давно занимаются популяризацией науки.

В номинации «Лучшая оригинальная просветительская книга года» жюри отметило две работы. Это фундаментальный двухтомник Александра Железнякова «Космонавты мира» и книга Сергея Попова «Суперобъекты. Звезды размером с город».

В номинации «Лучший перевод просветительской книги на русский язык» победила переводчица Ксения Ефимова. Она перевела книгу Николя Жизана «Квантовая случайность: Нелокальность, телепортация и другие квантовые чудеса».

Василий Владимирский получил награду в номинации «Лучшая оригинальная серия очерков, посвященных какой-либо общей теме, или развернутое эссе». Жюри отметили его цикл статей «Механизм будущего», опубликованный в журнале «Машины и механизмы» в 2016 году.

Кроме того, жюри выделили два издательства в номинации «За лучшую подборку просветительской литературы, выпущенную в течение года». Первое — издательство «Питер» (Санкт-Петербург), которое выпустило несколько книг в серии New Science. Среди опубликованных авторов — знаменитый учёный-популяризатор Нил Деграсс Тайсон. Другое издательство, награждённое жюри, — «Альпина нон-фикшн», где вышли научно-популярные книги Стивена Вайнберга, Николя Жизана, Карла Сагана, Пэт Шипман и других авторов.

Журнал «Юный техник», которому исполняется 60 лет, получил награду в номинации «За наиболее интересную деятельность в течение года».

В номинации «Специальная премия жюри» победила работа-долгострой — семитомник Александра Следкова «Очерки истории водолазного дела». Номинация «За восстановление справедливости» отошла Рудольфу Буруковскому и Марине Подольской за книгу «О чем поют ракушки», изданную в 2013 году.

А лучшим просветительским проектом или научно-популярным сайтом был назван портал XX2век.