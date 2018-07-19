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Организаторы Comic Con Russia 2018 объявили, что фестиваль посетит специальный гость — американский актёр Майкл Рукер. Любители киновселенной Marvel знают его как лидера межгалактических пиратов Йонду Удонту, наставника знаменитого Звёздного Лорда из «Стражей галактики». Ну а для ценителей зомби Рукер — это прежде всего старший брат Дэрила Диксона, Мерл, из сериала «Ходячие мертвецы».
Актёр выступит на сцене Comic Con Russia 2018, а также проведёт фото и автограф-сессии с фанатами. Само мероприятие, как и «Игромир», пройдёт с 4 по 7 октября в Москве.
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