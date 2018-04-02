На сайте крупнейшей российской выставки видеоигр и виртуальной реальности «ИгроМир 2018» открылась продажа билетов. Отмечайте в календаре: фестиваль будет идти с 5 по 7 октября (пресса и специалисты могут пройти 4-го). Место проведения привычное — Москва, Крокус Экспо. Вот сколько будет стоить билет:

Билет на пятницу (5 октября) — 900 рублей.

Билет на субботу (6 октября) — 1300 рублей.

Билет на воскресенье (7 октября) — 1100 рублей.

Кроме того, доступен и VIP-билет за 7000 рублей, который включает в себя проход на одного человека на все дни фестиваля, отдельный вход, личный бейдж, сувениры и рюкзак.

Не забывайте, что билет на «ИгроМир» даёт право прохода и на Comic Con Russia, который развернётся в то же время. Пока ещё неизвестно, кого из гостей пригласят в этом году, но ранее организаторы звали Кристофера Ллойда, Рутгера Хауэра, Нейтана Филлиона, Мишу Коллинза и других.