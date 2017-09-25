Вот кто приедет на Comic Con Russia 2017

Вот кто приедет на Comic Con Russia 2017

28 сентября стартует главный гик-фестиваль года: Comic Con Russia 2017. Организаторы мероприятия уже подготовили полное расписание всех активностей фестиваля. Посетителей ждут эксклюзивные отрывки грядущих премьер вроде «Бегущего по лезвию 2049», презентации новых фантастических фильмов («Майор Гром», «Черновик») и автограф-сессии с приглашёнными знаменитостями, в том числе с Кристофером Ллойдом и Рутгером Хауэром.

Мы публикуем полное расписание Comic Con Russia 2017. А расписание «Игромира», выставки для любителей и разработчиков игр, можете посмотреть у наших коллег из «Игромании».

Четверг, 28 сентября

11:00 — 14:00 — Автограф-сессия создателей комикса «Метеора» (BUBBLE)

— Автограф-сессия создателей комикса (BUBBLE) 11:00 — 11:30 — Презентация THQ Nordic (кинозал)

— Презентация (кинозал) 11:30 — 12:00 — Презентация издательства «Комильфо» (кинозал)

— Презентация издательства (кинозал) 12:00 — 13:00 — Презентация студии Disney (кинозал)

— Презентация студии (кинозал) 13:00 — 15:00 — Пресс-конференция Ричарда Гэрриота по игре Shroud of the Avatar (кинозал)

— Пресс-конференция Ричарда Гэрриота по игре (кинозал) 14:00 — 18:00 — Автограф-сессия создателей комикса «Игорь Гром» (BUBBLE)

— Автограф-сессия создателей комикса (BUBBLE) 15:00 — 16:00 — Презентация новых проектов издательства BUBBLE (кинозал)

— Презентация новых проектов издательства (кинозал) 16:00 — 17:00 — Russian Film Group представит «Тайну Печати дракона: Путешествие в Китай» (кинозал)

— Russian Film Group представит (кинозал) 17:00 — 17:30 — Презентация издательства «КомФедерация» (кинозал)

— Презентация издательства (кинозал) 17:30 — 18:00 — Проект «Гоголь» до и после CG (кинозал)

Пятница, 29 сентября

10:00 — 12:00 — Автограф-сессия создателей комикса «Крутиксы» (BUBBLE)

(BUBBLE) 10:30 — 11:45 — Кристофер Ллойд — фото-сессия #1

12:00 — 13:15 — Кристофер Ллойд — автограф-сессия #1

12:00 — 15:00 — Автограф-сессия создателей комикса «Бесобой» (BUBBLE)

(BUBBLE) 12:00 — 12:30 — Выступление издательства BUBBLE и популярного художника комиксов Джима Ченга (сцена злодеев)

и популярного художника комиксов Джима Ченга (сцена злодеев) 12:30 — 13:00 — Презентация проектов авторского комикс-подразделения BUBBLE Visions при участии известных российских авторов (кинозал)

при участии известных российских авторов (кинозал) 14:00 — 15:00 — Кристофер Ллойд — выступление на сцене

15:00 — 15:30 — Выступление издательства Jellyfish Jam и розыгрыш призов (сцена злодеев)

и розыгрыш призов (сцена злодеев) 15:00 — 16:00 — Встреча фанатов Star Wars (кинозал)

(кинозал) 15:00 — 18:30 — Автограф-сессия создателей комикса «Союзники» (BUBBLE)

(BUBBLE) 15:15 — 16:45 — Кристофер Ллойд — фото-сессия #2

15:30 — 17:30 — Отборочные соревнования чемпионата России по Just Dance (сцена героев)

(сцена героев) 16:00 — 16:30 — Презентация новинок издательства Jellyfish Jam и встреча с авторами комиксов «Диптих» и «Фронтир» (кинозал)

и встреча с авторами комиксов «Диптих» и «Фронтир» (кинозал) 16:30 — 17:30 — Закрытая премьера новых проектов 2х2 (кинозал)

(кинозал) 17:00 — 17:30 — «Чернобыль: Зона отчуждения» : Сергей Романович, Константин Давыдов и Анвар Халилулаев представят второй сезон сериала от режиссёра Павла Костомарова (ТВ-3)

: Сергей Романович, Константин Давыдов и Анвар Халилулаев представят второй сезон сериала от режиссёра Павла Костомарова (ТВ-3) 17:00 — 18:30 — Кристофер Ллойд — автограф-сессия #2

17:00 — 17:30 — Презентация сериала «Чернобыль 2. Зона отчуждения» на ТВ-3 с Сергеем Романовичем, Анваром Халилулаевым и Константином Давыдовым (сцена злодеев)

Суббота, 30 сентября

10:00 — 12:00 — Автограф-сессия создателей комикса «Легенды BUBBLE. Черный Пёс» (BUBBLE)

(BUBBLE) 10:30 — 11:45 — Кристофер Ллойд — фото-сессия #3

10:30 — 12:30 — Отборочные соревнования чемпионата России по Just Dance (сцена героев)

(сцена героев) 11:30 — 12:00 — BUBBLE : презентация эксклюзивных проектов издательства, конкурс (сцена злодеев)

: презентация эксклюзивных проектов издательства, конкурс (сцена злодеев) 12:00 — 15:00 — Автограф-сессия создателей комикса «Игорь Гром» (BUBBLE)

(BUBBLE) 12:00 — 12:30 — Сергей Лукьяненко и Сергей Мокрицкий представляют «Черновик» (сцена злодеев)

(сцена злодеев) 12:00 — 13:15 — Кристофер Ллойд — автограф-сессия #3

13:00 — 13:30 — BUBBLE Studios: презентация фильма «Майор Гром: Чумной Доктор» (сцена злодеев)

(сцена злодеев) 14:00 — 15:00 — Кристофер Ллойд — выступление на сцене (сцена злодеев)

15:00 — 17:00 — Автограф-сессия создателей фильма «Майор Гром» (BUBBLE)

(BUBBLE) 15:15 — 16:45 — Кристофер Ллойд — фото-сессия #4

15:30 — 16:00 — Школа саберфайтинга — бои на световых мечах (сцена героев)

17:00 — 18:00 — Отборочные соревнования чемпионата России по Just Dance (сцена героев)

(сцена героев) 17:00 — 17:30 — Александр Петров представит проект «Гоголь» на ТВ-3 (сцена злодеев)

на (сцена злодеев) 17:00 — 18:30 — Автограф-сессия создателей комикса «Мироходцы» (BUBBLE)

(BUBBLE) 17:00 — 18:30 — Кристофер Ллойд — автограф-сессия #4

17:00 — 17:30 — Актёр Александр Петров представит мистический приключенческий триллер «Гоголь» (ТВ-3)

Воскресенье, 1 октября

10:00 — 12:00 — Автограф-сессия создателей комикса «Метеора» (BUBBLE)

(BUBBLE) 11:30 — 13:15 — Рутгер Хауер — автограф-сессия

12:00 — 12:30 — Юрий Колокольников представит сериал «Обратный отсчет» НТВ (сцена героев)

НТВ (сцена героев) 12:00 — 15:00 — Автограф-сессия создателей комиксов «Бесобой» и «Союзники» (BUBBLE)

и (BUBBLE) 12:30 — 13:00 — Стефани Корнелиуссен — выступление на сцене (сцена героев)

13:00 — 13:30 — Презентация тотальной комедии «Zomboящик» от ТНТ и Comedy Club Production с Давидом Цаллаевым, Тимуром Карниговым, Екатериной Варнавой и Анной Хилькевич (сцена героев)

от ТНТ и Comedy Club Production с Давидом Цаллаевым, Тимуром Карниговым, Екатериной Варнавой и Анной Хилькевич (сцена героев) 13:30 — 14:30 — Рутгер Хауэр представит «Тайну Печати дракона: Путешествие в Китай» (сцена героев)

(сцена героев) 14:30 — 15:00 — Школа Саберфайтинга— бои на световых мечах (сцена героев)

14:30 — 15:00 — Презентация книги «ДружКомикс» при участии Сергея Дружко и Льва Шагиняна (сцена злодеев)

при участии Сергея Дружко и Льва Шагиняна (сцена злодеев) 15:00 — 17:30 — Автограф сессия ведущих «Дружко Шоу» (BUBBLE)

(BUBBLE) 15:00 — 18:00 — Финал чемпионата России по Just Dance (сцена героев)

(сцена героев) 17:00 — 17:30 — Александр Петров и режиссер Егор Баранов представят сериал «Sпарта» (сцена злодеев)