Организаторы фестиваля Comic Con Russia 2017 объявили, что мероприятие посетит отечественный писатель-фантаст Сергей Лукьяненко.

Писатель вместе с режиссёром Сергеем Мокрицким они проведут презентацию фильма «Черновик» по одноимённому роману Лукьяненко. После презентации зрители смогут пообщаться с писателем и режиссёром, а также посмотреть на скетчи, наработки и фотографии со съёмок картины. Затем посетителей ждёт автограф-сессия Сергея Лукьяненко.

Выступление пройдёт в субботу 30 сентября.

«Черновик» — один из самых популярных романов Сергея Лукьяненко. Книга рассказывает о путешествиях между параллельными мирами. Сюжет разворачивается вокруг молодого парня по имени Кирилл, которого в какой-то момент неизвестная сила «вычёркивает» из жизни: друзья и родственники не узнают, коллеги не помнят, а квартира меняется под нового владельца. Выясняется, что Кирилл должен стать функционалом — проводником между параллельными мирами. «Черновик» стал книгой года по версии «Мира фантастики» за 2005 год.

Съёмки экранизации начались ещё в прошлом году. Режиссёрское кресло занял Сергей Мокрицкий, снявший историческую драму «Битва за Севастополь». В главных ролях задействованы Евгений Цыганов («Битва за Севастополь», «Питер FM»), Юлия Пересильд («Битва за Севастополь», «Герой») и Северия Янушаускайте. На съёмки фильма выделил деньги «Фонд кино». Предполагаемая дата выхода — март 2018 года.