На CrowdRepublic стартовал необычный предзаказ на коллекционные карточки по сериалу «Рик и Морти». Это карточки второго выпуска по мотивам второго сезона — в коробке вас ждёт 24 набора по 5 карт. Но самое главное — в этих наборах есть уникальные карты! Это скетчи, нарисованные от руки художниками сериала, и карты с автографами актёров озвучки.

Коробка с 24 наборами обойдётся в 6500 рублей. В ней вам с большой вероятностью выпадут уникальные карты. Но если вы не готовы покупать так много, можно предзаказать 6 наборов — как минимум одна карта в каждом из наборов будет необычной.

Участники кампании также могут пополнить свою коллекцию настольных игр. Специально для них уже вышедшие игры по «Рику и Морти» можно будет купить с 10% скидкой.

Поддержать кампанию можно на сайте.