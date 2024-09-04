На Lucasfilm подали в суд за использование внешности Питера Кушинга в фильме «Изгой-один»





Автором иска стал продюсер Кевин Фрэнсис, которого называют одним из старейших друзей Кушинга. По его версии, у Disney не было разрешения на воссоздание образа покойного актера с помощью компьютерной графики. В связи с этим продюсер требует компенсации в размере около 500 тысяч фунтов.







Фрэнсис заявил, что должен сам давать разрешение на любое использование внешности Кушинга в соответствии с соглашением, заключенным между ним и актером в 1993 году, за год до его смерти в возрасте 81 года.







Disney настояла, что компании не требуется одобрение из-за первоначального контракта с покойным. Кроме этого, «Мышиный дом» уже выплатил около 37 тысяч долларов наследникам Кушнинга, чтобы урегулировать вопрос с «Изгоем-один».

Издание The Times сообщило, что на Lucasfilm подали в суд из‑за использования образа Питера Кушинга в фильме «Изгой-один: Звездные войны. Истории» 2016 года.