Непредсказуемая Красная планета продолжает удивлять учёных и исследователей. С 1 июня на Марсе распространяется пылевая буря, которая разрослась до огромных масштабов. За это время она накрыла оба марсохода, находящихся в совершенно различных областях планеты.

Лаборатория реактивного движения NASA сообщает, что буря заметно повлияла на прозрачность атмосферы. За первые несколько дней шторм охватил площадь около 18 млн квадратных километров, а сейчас учёные передают, что буря охватила почти всю планету. Из-за этого марсоход «Оппортьюнити», питающийся от солнечных батарей, пришлось перевести в режим сохранения работы, а все научные исследования были временно приостановлены.

Недавно буря накрыла и «Кьюриосити», который расположен в кратере Гейла (роверы разделяет дистанция в 5000 миль). В этой области уровень непрозрачности атмосферы достиг значения 8 тау (показатель прозрачности, чем ниже, лучше видимость), это своеобразный рекорд для всей истории миссии. Но для «Кьюриосити» буря не должна стать проблемой — марсоход использует не солнечные батареи, а радиоизотопный термоэлектрический генератор. Учёные планируют, что данные с ровера помогут им понять, почему пылевые бури на Марсе разрастаются до таких масштабов.