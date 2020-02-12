Мария Конопатова — российская художница, автор комиксов и режиссёр анимации — запустила на Planeta.ru новый проект по сбору средств на фантастическую пятиминутную короткометражку. Цель — собрать 200 тысяч рублей, которые пойдут на анимацию, аренду студии, запись саундтрека и прочее.

Вот как Мария описывает проект:

Недавно я начала работать над новым анимационным фильмом под названием «Тихий космос». В нём показан мир будущего: летающие машины, роботы, высотные здания… Главный герой устал от всего этого, от очередей, рекламы и общения. Он берёт путёвку в космос и наконец-то остаётся один на небольшом корабле в далёком космосе. Что может помешать его покою и заставить вернуться на Землю?.. «Тихий космос» — это не только фантастика с элементами юмора, но и трогательная история о человечности.

Сценаристом выступил Владимир Максимушкин, работавший над комиксами «Багряница» и «Черновик: четвертая дверь» — последний по мотивам романа Сергея Лукьяненко. Музыку пишет Юрий Константинов, работавший с художницей на предыдущих мультфильмах.

Проект будет идти до начала марта, уже собрана сумма в 121 тысячу рублей. В качестве наград участники могут выбрать упоминание в титрах, благодарности в сообществе, короткую gif-анимацию и мерч.

Конопатова известна по комиксам «Архив Ужасов» и «Птичий остров» и короткометражкам «Концерт огня» (по одноимённому комиксу) и дипломной работе «Сила притяжения». «Концерт огня» показали на разных зарубежных фестивалях, он получил семь наград, в том числе и «Лучший анимационный фильм» на фестивале независимого кино Grand OFF в Варшаве.