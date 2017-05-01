На постере фильма «Валериан и город тысячи планет» заметили отсылку к «Пятому элементу»

На постере фильма «Валериан и город тысячи планет» заметили отсылку к «Пятому элементу»

Летом на большие экраны выходит фантастический фильм Люка Бессона «Валериан и город тысячи планет». Это экранизация серии французских комиксов «Валериан и Лаурелин» от сценариста Пьера Кристена и художника Жан-Клода Мезье. Издание Film обратило внимание на любопытную деталь на новом постере ленты.

За головой инопланетянина, похожего на Джаббу Хатта, можно разглядеть небольшую вывеску «У Корбена» (Corben’s). Именно так звали главного героя другого фильма Люка Бессона «Пятый элемент». Его роль на экране воплотил Брюс Уиллис. В связи с пасхалкой пользователи прикидывают: стоит ли ждать в новом блокбастере камео Уиллиса? Связаны ли между собой вселенные «Пятого элемента» и «Валериана»? Эта идея может показаться безумной, но как минимум технологии в фильмах относятся к одной и той же эпохе.