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Новости

Началась полноценная разработка нового «Ведьмака»

Дмитрий Кинский
27 ноября 12:41
181
1 минута на чтение
CD Projekt RED в рамках финансового отчета рассказала, что новый «Ведьмак» под рабочим названием Polaris вошел в стадию активной разработки.
Проект в течение нескольких лет был на стадии концепции и прототипирования. Сейчас над следующей игрой в серии трудится 400 сотрудников компании.
Петр Нелюбович
Руководитель CDPR
Впереди у нас много работы, но благодаря нашим талантливым и трудолюбивым сотрудникам я верю, что мы можем сделать новую ведьмачью сагу замечательной. Не останавливаемся!
Что касается ремейка первой The Witcher, то прогресс в разработке есть, но он все еще находится на стадии концепции.
У нового «Ведьмака» нет даже примерной даты релиза.

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Дмитрий Кинский

Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.

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