Новое издательство MOLOT Comics запустило кампанию на Boomstarter с целью издать свой первый комикс — мрачную супергероику под названием «Голод». В издательстве планируют, что он заложит фундамент для целой комиксной вселенной.

«Голод» открывает читателям мир альтернативной России, где люди остаются людьми даже при наличии суперсил. В этом мире герои в масках и плащах могут быть продажными и двуличными марионетками властей.

Тайные оккультные общества, заговоры, насилие, реки крови и шокирующие сюжетные повороты — и всё это на фоне знакомых постсоветских пейзажей. Уже сейчас можно почитать пролог «Голода» — полноценный одиночный выпуск, который издательство выложило в Сеть.

MOLOT Comics планирует собрать 260 тысяч рублей, которые целиком пойдут на печать комикса. Он будет выходить в формате книг по 150–200 страниц с мягкой обложкой. Всего книг планируется четыре-пять. Поддержать проект можно разными способами — просто помочь издательству или оформить предзаказ комикса, получив при этом футболку, постер или стикеры.

Следить за проектами издательства MOLOT Comics можно в его официальной группе.