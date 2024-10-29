Начинается голосование за претендентов в Зал Славы российской игровой индустрии

Организация развития видеоигровой индустрии объявила о запуске голосования в Зал Славы видеоигр и легендарных личностей России, которые повлияли на развитие игровой индустрии.
Этот проект призван увековечить достижения отечественных разработчиков, журналистов и других деятелей.
В 2024 году будет три номинации:
«Легендарные видеоигры»;
«Люди, повлиявшие на индустрию»;
«Легендарные киберспортсмены».
До 20 декабря любой желающий сможет проголосовать в официальных приложениях РВИ, «ВКонтакте» и Telegram. У каждого авторизованного пользователя будет по три голоса на каждую номинацию.
Проект запустили в 2023 году, тогда в нем приняли участие эксперты индустрии и геймеры, которые отдали больше 80 тысяч голосов. В Зал Славы вошли такие игры, как Atomic Heart, «Тетрис» и «Космические рейнджеры».
Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.