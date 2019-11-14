И снова мы вспомнили о рубрике «находка» — и снова, чтобы рассказать вам о полезном инструменте для любого поклонника настольных ролевых игр. Нам на помощь снова приходят генераторы пользователя под ником watabou — он известен, в первую очередь, программой по созданию карт города.

One Page Dungeon — генератор немного иной направленности. Он создаёт карту, а также придумывает историю и описание комнат небольшого подземелья. Как вам такие варианты?

Много лет назад цитадель Огненного титана была заброшена, пока её не облюбовала банда пиратов. Много веков назад библиотека Повелителя зомби оказалась утеряна, но однажды её заново открыла банда кобольдов.

В целом, шаблон понятен.

А вот ещё пример отрисованной карты — иногда генератор выдаёт удивительные результаты:

Карту можно кастомизировать — например, настроить отображение сетки, секретных комнат, воды, освещения. Иллюстрацию можно сохранить в формате PNG или JSON.

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