Находка: тестовый ролик экранизации «Хранителей» 2003 года — с Иэном Гленом в роли Филина

YouTube-канал Supervoid Cinema в начале ноября опубликовал редкое видео — тестовый ролик экранизации комикса Алана Мура «Хранители» аж 2003 года. В нём роль Филина сыграл Иэн Глен, известный по ролям Джораха Мормонта из «Игры престолов» и Брюса Уэйна из «Титанов».

Над этим роликом работали продюсеры Ллойд Левин и Лоуренс Гордон. Последний пытался экранизировать «Хранителей» ещё с 1986 года. В 90-е он привлёк несколько студий и даже почти договорился с Терри Гиллиамом и Арнольдом Шварценеггером, но в итоге проект свернули.

В 2003-м Левин и Гордон отсняли тестовое видео на студии Revolution. Они хотели увидеть, как на экране будут смотреться персонажи и их костюмы. Фильм собирались снимать в Праге, но на тот момент у продюсеров не было ни режиссёра, ни сценариста.

В итоге Гордон всё же завершил экранизацию — при помощи Снайдера, который представил свою версию в 2009 году.

В октябре 2019-го HBO и шоураннер Деймон Линделоф представили свой сериал во вселенной комикса.