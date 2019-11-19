Находка: тестовый ролик экранизации «Хранителей» 2003 года — с Иэном Гленом в роли Филина

Новости, Яндекс
115
0 минут на чтение

YouTube-канал Supervoid Cinema в начале ноября опубликовал редкое видео — тестовый ролик экранизации комикса Алана Мура «Хранители» аж 2003 года. В нём роль Филина сыграл Иэн Глен, известный по ролям Джораха Мормонта из «Игры престолов» и Брюса Уэйна из «Титанов».

Над этим роликом работали продюсеры Ллойд Левин и Лоуренс Гордон. Последний пытался экранизировать «Хранителей» ещё с 1986 года. В 90-е он привлёк несколько студий и даже почти договорился с Терри Гиллиамом и Арнольдом Шварценеггером, но в итоге проект свернули.

В 2003-м Левин и Гордон отсняли тестовое видео на студии Revolution. Они хотели увидеть, как на экране будут смотреться персонажи и их костюмы. Фильм собирались снимать в Праге, но на тот момент у продюсеров не было ни режиссёра, ни сценариста.

В итоге Гордон всё же завершил экранизацию — при помощи Снайдера, который представил свою версию в 2009 году.

В октябре 2019-го HBO и шоураннер Деймон Линделоф представили свой сериал во вселенной комикса.

Читайте также

Хранители. Вселенная культового комикса

Хранители. Вселенная культового комикса

 18.04.2009

Статья рассказывает о «Хранителях»: от графического романа до экранизации Зака Снайдера.

«Хранители» Зака Снайдера. Идеальная экранизация 4

«Хранители» Зака Снайдера. Идеальная экранизация

 31.05.2009

Великолепный перенос культового комикса Алан Мура на большой экран.

1

Какими могли быть «Хранители» от Терри Гиллиама

 21.06.2018

Сценарии неснятого фильма, который одни называют утраченным шедевром, а другие (особенно Зак Снайдер!) — издевательством над книгой.

Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.


Показать комментарии ()

Подпишитесь на нашу рассылку!

Рассылка Мира фантастики

Самое интересное из мира фантастики за неделю — коротко.

Всем подписчикам — электронная книга от «ЛитРес» и скидка 25% на весь каталог! Акция продлится до 30 ноября 2019 года.