«Нам нужно чудо» — первый трейлер «Мстителей: Судный день»

Disney опубликовала дебютный трейлер новых «Мстителей» с подзаголовком «Судный день».
В ролике можно увидеть множество знакомых персонажей: Профессора Икс, Циклопа, Мистик, Гамбита, Фантастическую четверку, Тора, Баки, Человека-муравья, Черную пантеру, Елену Белову, Шан Чи, Локи, Магнето, Капитана Америка и не только.
Напомним, режиссерами ленты выступили братья Руссо, которые сняли «Войну бесконечности» и «Финал».
Премьера состоится 18 декабря.
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Мир Фантастики
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