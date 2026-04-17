Трейлер «Мстителей: Судный день» показали избранным. А вот его пересказ

На CinemaCon показали новый трейлер фильма «Мстители: Судный день», но пока не выложили его в интернет. Возможно, он там появится в течение нескольких дней. Пока же в сети есть только пересказы от видевших.

Спойлеры для тех, кто хочет увидеть трейлер только сам

Первые кадры — это логотип школы профессора Ксавье. Сам профессор в исполнении Патрика Стюарта смотрит на яркий свет в небе.

Этот кадр уже публиковался

Появляется Доктор Дум (Роберт Дауни) в профиль. Закадровый голос (вероятно, Дума) произносит:

Грядёт нечто, что мы не сможем отразить. До конца этого дня мы должны принять немыслимое решение.

Нам показывают башню Мстителей — она выглядит не так, как обычно. В ней собрались на встречу Мстители, Громоверцы, Фантастическая Четвёрка, Шури и Нэмор. В зал входит Циклоп (Джеймс Марсден). Тор (Крис Хэмсворт) говорит им всем:

Я сражался со многими союзниками, и они пали перед лицом угроз, которые пугали меня куда меньше, чем эта.

В особняке Людей Икс Шан-Чи дерётся с Гамбитом (Ченнинг Тейтум). Жители Ваканды встречают Фантастическую Четвёрку. Мистик (Ребекка Ромийн) превращается в Елену Белову (Флоренс Пью). Джонни Шторм обнимает Сью Шторм. Человек-Муравей целует свою дочь в лоб. Тор продолжает:

Отбросьте свои мелочные свары. Помните лишь об одном: если мы вернёмся, то вернёмся братьями и сёстрами.

Тор бросается на Доктора Дума с топором, тот отражает удар. Тор говорит, что для победы им понадобится чудо. Вдруг появляется Капитан Америка — волосатый и щетинистый — и перетягивает молот Мьёлльнир из руки Тора.

