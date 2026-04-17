Трейлер «Мстителей: Судный день» показали избранным. А вот его пересказ

Кот-император
17 апреля 09:50
1931
1 минута на чтение
На CinemaCon показали новый трейлер фильма «Мстители: Судный день», но пока не выложили его в интернет. Возможно, он там появится в течение нескольких дней. Пока же в сети есть только пересказы от видевших.

Спойлеры для тех, кто хочет увидеть трейлер только сам

Первые кадры — это логотип школы профессора Ксавье. Сам профессор в исполнении Патрика Стюарта смотрит на яркий свет в небе.

Этот кадр уже публиковался

Появляется Доктор Дум (Роберт Дауни) в профиль. Закадровый голос (вероятно, Дума) произносит:
Грядёт нечто, что мы не сможем отразить. До конца этого дня мы должны принять немыслимое решение.
Нам показывают башню Мстителей — она выглядит не так, как обычно. В ней собрались на встречу Мстители, Громоверцы, Фантастическая Четвёрка, Шури и Нэмор. В зал входит Циклоп (Джеймс Марсден). Тор (Крис Хэмсворт) говорит им всем:
Я сражался со многими союзниками, и они пали перед лицом угроз, которые пугали меня куда меньше, чем эта.
В особняке Людей Икс Шан-Чи дерётся с Гамбитом (Ченнинг Тейтум). Жители Ваканды встречают Фантастическую Четвёрку. Мистик (Ребекка Ромийн) превращается в Елену Белову (Флоренс Пью). Джонни Шторм обнимает Сью Шторм. Человек-Муравей целует свою дочь в лоб. Тор продолжает:
Отбросьте свои мелочные свары. Помните лишь об одном: если мы вернёмся, то вернёмся братьями и сёстрами.
Тор бросается на Доктора Дума с топором, тот отражает удар. Тор говорит, что для победы им понадобится чудо. Вдруг появляется Капитан Америка — волосатый и щетинистый — и перетягивает молот Мьёлльнир из руки Тора.

Какие фильмы и сериалы Marvel и DC выйдут в 2026 году

Возвращение супергероев 2000-х.

Кот-император

Emperor of catkind. I are controls the spice, I are controls the Universe.

Арт: концепты к черновой версии IX эпизода «Звёздных войн»
В сети впервые опубликовали неизданное стихотворение Набокова о Супермене. Мы его перевели
Статьи

Новости

Мэтт Смит сыграет в мистическом триллере The Salamander Lives Twice

Новости

«Одиссея» Нолана: кого играет Шарлиз Терон
Эта женщина удерживала Одиссея 7 лет!

Новости

Кто украл мультфильм про аватара Аанга? В чём признался тот самый аноним из «Твиттера»
Это были хакеры!

Новости

Финальный — и лучший! — трейлер «Мандалорца и Грогу»
«Мандалорец, ты падёшь, а затем придёт его черёд!»

Новости

Первый трейлер фильма «Собачьи звёзды» — постапокалипсиса от Ридли Скотта
Лётчик и его пёс.

Новости

Первый трейлер и геймплей «Метро 2039»

Новости

Обычный фильм ужасов — что говорят критики о «Мумии» Ли Кронина

Новости

Бойцы в сборе в трейлере фильма по Street Fighter

Новости

Первый трейлер 3 сезона «Террора» со звездой «Легиона» в главной роли
Премьера 7 мая.

Новости

«Ничто не длится вечно» — трейлер финала «Благих знамений»
