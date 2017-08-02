Новый виток космической эпохи — NASA открыла официальную вакансию «офицера планетарной защиты»! Звучит так, словно человек на этой должности обязан руководить оборонным флотом и орбитальными пушками. Увы, в реальности всё немного скромнее, хотя ответственности не меньше.

Работника ищут сразу на 3 года с возможным продлением контракта ещё на пару лет. Офицер планетарной защиты должен внимательно следить за тем, чтобы во время выходов в космос не возникало никакого органического и биологического контакта. NASA придерживается политики планетарной защиты на всех миссиях агентства — нельзя допускать, чтобы земные организмы или органические компоненты оказались в космосе или на иных планетах, как и нельзя допускать обратного.

Кроме того, офицер планетарной защиты должен будет:

обследовать космические аппараты, возвращающиеся с Земли;

координировать всю деятельность, связанную с планетарной обороной;

давать независимую оценку при подготовке космических миссий;

следить за выполнением всех необходимых требований;

консультировать должностные лица во время обсуждения миссий и принятии решений;

пересматривать старые стандарты и вести учёт новых требований в соответствии с политикой и установленными процессами NASA.

На этом примерный список обязанностей заканчивается. В сообщении отмечается, что стать офицером может лишь опытный инженер, проработавший на руководящей должности в государственном учреждении не менее года. Приветствуется готовность к разъездам, дипломатические навыки и умение принимать сложные решения.

Зарплата «защитника Земли» колеблется от $124 тысяч до $187 тысяч в год.

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