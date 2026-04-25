Настольная ролевая игра «Грань вселенной» вышла на краудфандинг

На CrowdRepublic начался сбор средств на издание 3-й редакции настольной ролевой игры «Грань вселенной».

Игроки отправляются в далёкое будущее, в декорациях которого можно разыграть что угодно, от твёрдой научной фантастики до космооперы, от «Звёздного пути» до Dead Space. Основные особенности игры — замена традиционной боевой системы на более интересную и универсальную систему конфликтов, а также модульность — возможность скомпоновать из правил то, что нужно именно вашей группе.

Игра основана на системе PbtA, характерная черта которой — вовлечение игроков в создание и описание мира. Действие происходит в Свободном Кластере космоса, где чудовищная война отбросила прогресс на столетия назад. Кластер делят Империя, Федерация, Независимые миры и Пограничье, и здесь постоянно кипят интриги и борьба за власть. Во всём этом оказываются искатели приключений — персонажи игроков.

Кампания на Crowdrepublic продлится ближайший месяц. Доставка игры подписчикам начинается в октябре.

