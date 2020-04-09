Анонимные разработчики «скормили» нейросети GPT-2 рассказы для взрослых и Библию, а потом сгенерировали на их основе собственное произведение — «Оранжевую эротическую Библию» (The Orange Erotic Bible).

Порно-фанфик состоит из 64 тысяч слов, что потянет на приличный роман. Но знакомиться с ним особо религиозным людям не советуется. В нем 29 раз повторяется слово «cock» и 4 раза «fuck».

Вот небольшой отрывок из текста нейросети:

Он посмотрел на ее обнаженное тело, его глаза отвлеклись от ее лопаток. Он посмотрел вниз со своего трона на вершине горы и почувствовал, как его язык и губы поползли по ее телу — он поцеловал ее. Так случилось, что Адам стал прославленным человеком, в котором жили дух и душа его бывшего владельца. Он был счастлив, что стал душой дьявола, сердцем собственного девианта и его наставником.

И еще один пример:

Она услышала, как он опустил ее на колени. И почувствовала его член у двери. Она поняла это, когда услышала, как он вошел. Его руки скользят по ее бокам и бедрам, а затем по спине и заднице.

Впрочем, часто встречается откровенная тарабарщина.

Со всем фанфиком можно ознакомиться по ссылке. А в твиттере есть тред с цитатами оттуда.