Netflix запускает в производство новый амбициозный фэнтезийный фильм — «Дороти и Алиса». Это новая интерпретация-кроссовер классических сказок Фрэнка Баума и Льюиса Кэролла, в котором главные героини должны будут спасти свои миры от разрушения.

Над проектом ещё несколько лет назад начали работать продюсер Брайан Унклесс («Тоня против всех») и сценарист Джастин Мерз (фильм-спинофф про Белоснежку «Красная роза»). Но в 2017-м Netflix приобрёл права на этот кроссовер с надеждой вырастить его в полноценную франшизу. И вот теперь боссы сервиса нашли новую сценаристку — Анну Классен. Больше всего она известна по сценарию о молодости Джоан Роулинг — он попал в голливудский «чёрный список» за 2017 год. Назначение подтвердила сама Классен у себя в твиттере.

Collider описывает завязку старой версии сценария так. Дороти Гейл, вернувшись домой из путешествия, начинает видеть кошмары, в которых страна Оз погибает. Девушку отправляют в учреждение для страдающих ментальными болезнями, и там Дороти знакомится с загадочной девочкой по имени Алиса, которая приглашает Дороти спасти не только воображаемый мир, но и страну Оз. Как отмечают журналисты, скорее всего Классен представит историю в совсем другом русле, и пока что всё держится в секрете.

Пока что неизвестно, когда фильм увидит свет.