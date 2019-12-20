Netflix совместно с компанией Mattel объявили о работе над CG-мультсериалом «Хи-Мен и Повелители Вселенной» — перезапуском классического мультсериала 80-х.

Онлайн-кинотеатр уточняет, что нового «Хи-Мена» не стоит путать с грядущим мультсериалом в аниме-стилистике Masters of the Universe: Revelation, над которым работает Кевин Смит.

Вот как звучит синопсис обновлённого проекта:

На планете Этерния молодой принц обнаруживает неведомые силы Грейскола и превращается в Хи-Мена, Повелителя Вселенной! Классическое противостояние Хи-Мена и злого Скелетора явит себя с новых сторон, когда и к герою, и к злодею присоединятся могущественные союзники. Новое поколение персонажей определит судьбу всех нас! И кому, в конце концов, удастся стать Повелителем Вселенной?

Производством займётся студия Mattel Television и её продюсеры Адам Боннетт («Наследники»), Кристофер Кинан («Лига Справедливости», «Бэтмен будущего») и Роб Дэвид (Masters of the Universe: Revelation, «Черепашки-ниндзя»2008 года). Последний также выступит шоураннером.

В сети появились первые постеры:

Дизайнер Джефф Мацуда («Черепашки-ниндзя» 2007 года, «Приключения Джеки Чана», лауреат «Эмми» за «Бэтмена 2004 года) и Сьюзан Корбин («Вольтрон») займут должности продюсеров. Курировать сюжет будет Брайан Миллер («Стрела», «Смолвиль», «Сонная лощина»). Анимацией займутся студии House of Cool и CGCG («Охотники на троллей»).

В 2018-м Netflix начал показывать перезапущенную версию «Ши-Ра и Принцессы силы» от DreamWorks TV, у которой уже вышли четыре сезона. Неизвестно, будут ли три проекта как-то связаны друг с другом и грядущей полнометражкой.

Никаких дат пока что не называется.