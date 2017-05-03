Netflix опубликовал трейлер сериала «Защитники»

Сервис Netflix опубликовал первый трейлер сериала «Защитники» (Marvel’s The Defenders) по мотивам комиксов Marvel. Шоу объединяет сюжетные линии четырёх супергероев из других сериалов Marvel и Netflix. Теперь мы увидим, как Сорвиголова, Джессика Джонс, Люк Кейдж и Железный кулак будут сообща бороться с преступностью.

Большая часть трейлера посвящена знакомству супергероев — признайтесь, вы тоже ждали, когда они наконец-то встретятся. Не обошлось и без эффектной демонстрации сверхъестественных сил вроде энергии ци Дэнни Рэнда.

Кроме главной четвёрки, нам показали ряд второстепенных персонажей, которых мы видели в сольных сериалах. В первую очередь, конечно, это доктор Клэр Темпл, появлявшаяся в каждом сольнике. Кроме неё, в трейлере можно увидеть полицейскую Мисти Найт и Стика — наставника Сорвиголовы.

В паре кадров промелькнула Электра, воскрешённая мистическими силами Руки. Главной злодейкой шоу станет Сигурни Уивер в роли Александры. Судя по всему, именно она стоит за этой зловещей организацией.

Все 8 эпизодов шоу выйдут на сервисе 18 августа.