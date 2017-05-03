Netflix опубликовал трейлер сериала «Защитники»

Сервис Netflix опубликовал первый трейлер сериала «Защитники» (Marvel’s The Defenders) по мотивам комиксов Marvel. Шоу объединяет сюжетные линии четырёх супергероев из других сериалов Marvel и Netflix. Теперь мы увидим, как Сорвиголова, Джессика Джонс, Люк Кейдж и Железный кулак будут сообща бороться с преступностью.
Большая часть трейлера посвящена знакомству супергероев — признайтесь, вы тоже ждали, когда они наконец-то встретятся. Не обошлось и без эффектной демонстрации сверхъестественных сил вроде энергии ци Дэнни Рэнда.
Кроме главной четвёрки, нам показали ряд второстепенных персонажей, которых мы видели в сольных сериалах. В первую очередь, конечно, это доктор Клэр Темпл, появлявшаяся в каждом сольнике. Кроме неё, в трейлере можно увидеть полицейскую Мисти Найт и Стика — наставника Сорвиголовы.
В паре кадров промелькнула Электра, воскрешённая мистическими силами Руки. Главной злодейкой шоу станет Сигурни Уивер в роли Александры. Судя по всему, именно она стоит за этой зловещей организацией.
Все 8 эпизодов шоу выйдут на сервисе 18 августа.
Смотрите, если пропустили
«Сорвиголова»: неожиданный нуар от Marvel
«Тёмный рыцарь» от сериалов.
Джессика Джонс: всё о новой героине Marvel
Главная героиня этой осени в комиксах и сериале.
«Сорвиголова», 2 сезон: больше, жёстче, стремительнее
Всё, что выглядело крутым в первом сезоне, оказалось лишь подготовкой к ещё более мощному второму.
Люк Кейдж: пуленепробиваемый чёрный Христос
Marvel и Netflix сделали то, что не удалось киновселенной DC: мрачную и умную экранизацию комиксов.
«Железный кулак» от Netflix на самом деле хорош
Обиженный критиками сериал на поверку оказался достойным наследником фильмов с Брюсом Ли.
comments powered by HyperComments