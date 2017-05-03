Главная

Netflix опубликовал трейлер сериала «Защитники»

Новости, Яндекс

Сервис Netflix опубликовал первый трейлер сериала «Защитники» (Marvel’s The Defenders) по мотивам комиксов Marvel. Шоу объединяет сюжетные линии четырёх супергероев из других сериалов Marvel и Netflix. Теперь мы увидим, как Сорвиголова, Джессика Джонс, Люк Кейдж и Железный кулак будут сообща бороться с преступностью.

Большая часть трейлера посвящена знакомству супергероев — признайтесь, вы тоже ждали, когда они наконец-то встретятся. Не обошлось и без эффектной демонстрации сверхъестественных сил вроде энергии ци Дэнни Рэнда.

Кроме главной четвёрки, нам показали ряд второстепенных персонажей, которых мы видели в сольных сериалах. В первую очередь, конечно, это доктор Клэр Темпл, появлявшаяся в каждом сольнике. Кроме неё, в трейлере можно увидеть полицейскую Мисти Найт и Стика — наставника Сорвиголовы.

В паре кадров промелькнула Электра, воскрешённая мистическими силами Руки. Главной злодейкой шоу станет Сигурни Уивер в роли Александры. Судя по всему, именно она стоит за этой зловещей организацией.

Все 8 эпизодов шоу выйдут на сервисе 18 августа.

Смотрите, если пропустили

«Сорвиголова»: неожиданный нуар от Marvel 4

«Сорвиголова»: неожиданный нуар от Marvel

Опубликовано: 21.07.2015

«Тёмный рыцарь» от сериалов.

Джессика Джонс: всё о новой героине Marvel 1

Джессика Джонс: всё о новой героине Marvel

Опубликовано: 12.12.2015

Главная героиня этой осени в комиксах и сериале.

«Сорвиголова», 2 сезон: больше, жёстче, стремительнее 11

«Сорвиголова», 2 сезон: больше, жёстче, стремительнее

Опубликовано: 24.03.2016

Всё, что выглядело крутым в первом сезоне, оказалось лишь подготовкой к ещё более мощному второму.

Люк Кейдж: пуленепробиваемый чёрный Христос

Люк Кейдж: пуленепробиваемый чёрный Христос

Опубликовано: 06.10.2016

Marvel и Netflix сделали то, что не удалось киновселенной DC: мрачную и умную экранизацию комиксов.

«Железный кулак» от Netflix на самом деле хорош 3

«Железный кулак» от Netflix на самом деле хорош

Опубликовано: 23.03.2017

Обиженный критиками сериал на поверку оказался достойным наследником фильмов с Брюсом Ли.

 

Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

comments powered by HyperComments
Кот-редактор
Кот-редактор
Emperor of catkind. I controls the spice, I controls the Universe.