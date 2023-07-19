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    Netflix отменил киноадаптацию «Властелинов вселенной»

    19 июля 2023
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    19.07.2023
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    Netflix отменил киноадаптацию «Властелинов вселенной»

    Издание Variety со ссылкой на свои источники сообщило, что Netflix отменил киноадаптацию «Властелинов вселенной».

    При этом стриминговый сервис уже потратил на фильм 30 миллионов долларов, чтобы удержать таланты вроде исполнителя главной роли Кайла Аллена и режиссерского дуэта «Затерянного города» Адама и Аарона Ни. А некоторые источники сообщают, что в картину инвестировали в два раза больше денег.

    Бюджет ленты составлял большее 200 миллионов долларов, а съемки были запланированы на февраль 2023 года.

    Однако в прошлом году Netflix столкнулся с ошеломляющим падением акций, из-за чего онлайн-кинотеатр потерял в стоимости 50 миллиардов долларов, а инвесторы забеспокоились о потере подписчиков.

    Компания не рискнула выделять на производство около 150 миллионов долларов сверху. Когда авторы снизили общий бюджет до 180 миллионов долларов, стриминговый сервис вновь отказал. Создатели даже предлагали снимать первую часть и сиквел параллельно, чтобы компенсировать затраты, но и это не убедило представителей онлайн-кинотеатра.

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    Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.
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