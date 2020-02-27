Netflix продолжает усиливать аниме-раздел своего стримингового сервиса. На этот раз компания подписала контракты с шестью авторами, так или иначе связанными с японской анимацией.

В их числе художественный коллектив CLAMP («Сакура — собирательница карт»), Син Кибаяси («Расследование ведет юный детектив Киндаити»), Ясуо Отагаки («Мобильный воин Гандам: Грозовой сектор»), Оцуити («Гот»), То Убуката («Мэрдок Скрэмбл») и Мари Ямадзаки («Термы Рима»).

Среди них мангаки, новеллисты и сценаристы. Теперь им предстоит заниматься созданием новых аниме-проектов для Netflix. Что именно у них в планах, пока неизвестно.

Вот что о сотрудничестве сказал продюсер аниме-направления Netflix Тайки Сакурай:

Мы рады сотрудничать с этими выдающимися авторами, чтобы выпускать на Netflix высококлассное аниме. Эти партнерские отношения — часть нашей широкой инвестиционной стратегии по поддержке японской анимации. Она дает возможность создателям рассказывать смелые, новаторские истории для поклонников по всему миру.

А Ясуо Отагаки и Син Кибаяси в свою очередь отметили, что очень рады работать с Netflix, поскольку они могут работать над новыми мирами, персонажами и сюжетами для гигантской аудитории.

Напомним, в прошлом году Netflix подписала соглашение с пятью крупными аниме-студиями: Production I.G, Bones, Anima, David Production и Sublimation.