Netflix выпустил эпичный трейлер третьего сезона «Принца-Дракона»

Netflix наконец-то выпустил трейлер третьего сезона фэнтезийного мультсериала «Принц-дракон», который показывает приготовления к войне, а также раскрывает множество новых деталей о вселенной.
В финале второго сезона пути героев разошлись. Каллум, Райла и дракончик дальше отправляются в Зедию, чтобы рассказать о выжившем наследнике Короля-Дракона, а юный король Эзран прибывает домой, где ему приходится сталкиваться с подготовкой к войне.
Ранее авторы рассказывали, что готовят суммарно семь сезонов по вселенной. Основная история завершится в трёх сезонах, а затем команда выпустит ещё два сюжета по два сезона — но это зависит от интереса поклонников.
Развязку основной истории мы увидим уже 22 ноября.
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Мультсериал стал лучше практически во всём: в проработке и взаимодействии персонажей, в раскрытии мира и, конечно, в анимации — смотреть стало куда приятнее.
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Точной даты выхода третьего сезона всё ещё нет.
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