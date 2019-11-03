Netflix выпустил эпичный трейлер третьего сезона «Принца-Дракона»

Netflix наконец-то выпустил трейлер третьего сезона фэнтезийного мультсериала «Принц-дракон», который показывает приготовления к войне, а также раскрывает множество новых деталей о вселенной.

В финале второго сезона пути героев разошлись. Каллум, Райла и дракончик дальше отправляются в Зедию, чтобы рассказать о выжившем наследнике Короля-Дракона, а юный король Эзран прибывает домой, где ему приходится сталкиваться с подготовкой к войне.

Ранее авторы рассказывали, что готовят суммарно семь сезонов по вселенной. Основная история завершится в трёх сезонах, а затем команда выпустит ещё два сюжета по два сезона — но это зависит от интереса поклонников.

Развязку основной истории мы увидим уже 22 ноября.